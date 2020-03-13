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【F1賽車】墨爾本站取消 麥拿侖成員中招退賽

環球社會熱點 13:19 2020/03/13

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全球新冠肺炎疫情嚴峻，多項體育賽事都因疫情而延期甚至取消。麥拿侖車隊因1名成員確診新冠肺炎而宣布退出一級方程式賽車（F1）澳洲站賽事，多個車隊都要求取消賽事，主辦方周五（13日）宣布，正式取消澳洲站賽事。

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英國廣播公司（BBC）報道，麥拿侖車隊宣布1名成員確診，及14名車隊成員因曾與確診者密切接觸，獲安排於下榻酒店隔離14日。

F1、國際汽聯（FIA）及澳洲大獎賽主辦機構發聲明指，官方確認麥拿侖車隊有1名成員確診新冠肺炎及車隊決定退出澳洲站賽事，並與另外9個車隊的負責人開會。聲明指車隊代表多數不認同繼續賽事，故官方決定取消澳洲站賽事。

澳洲大獎賽主辦機構最初向當地媒體表示，比賽正按計劃進行。但維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）其後宣布，如主辦方選擇繼續賽事，政府不會容許觀眾入場。F1最終於當地周五清晨2點宣布取消澳洲站賽事。

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BBC更指，法拉利車手維度爾（Sebastian Vettel）及Alfa Romeo車手拉高倫（Kimi Raikkonen）已乘坐飛機離開墨爾本及返回歐洲。但F1巴林站賽事原定於下周揭幕，2人離開暗示巴林站賽事亦有機會押後甚至取消。

另外，F1河内站賽事原定於4月5日揭幕，但越南政府早前宣布，禁止過去14日曾到意大利等高危地區的人士入境，賽事同樣可能出現延期。有指F1營運集團FOM（Formula One Management）主席凱里（Chase Carey）周四（12日）身處河內，試圖尋求解決方案。

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麥拿侖車隊因1名成員確診新冠肺炎退出一級方程式賽車（F1）澳洲站賽事，主辦方周五正式取消澳洲站賽事。

責任編輯：鄭錦玲

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