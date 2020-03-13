MacBook Pro新專利曝光　或將新增手勢控制功能

▲ 蘋果一份專利申請書日前曝光，顯示蘋果正開發及擴展MacBook的Touch Bar功能。

蘋果（Apple）原定3月底舉辦的春季發布會，最近傳出受新冠肺炎疫情影響將延遲舉行。而目前蘋果仍未正式宣布相關事宜，果迷有否機會在3月見到iPhone SE2，仍是未知之數。雖然計畫不像預期，但蘋果依然積極為新產品申請專利。蘋果一份專利申請書日前曝光，顯示蘋果正開發及擴展MacBook的Touch Bar功能。

據外國科技網站Apple Insider報道，蘋果正為一款電子設備申請新專利，專利號為「20200081485」。專利書寫到：「該電子設備將具有細長的感應列，將安裝傳感器去感應用家的手指或其他身體部分，在空中使用手勢輸入。」即類似以非接觸式手勢，去控制Touch Bar。

▲ 該電子設備將具有細長的感應列，將安裝傳感器去感應用家的手指或其他身體部分，在空中使用手勢輸入。（專利書圖片）

專利書指，用家在使用該電子設備時，可不必觸摸電腦或感應列位置即刻進行操作，如在空中橫向輕掃或揮動，就可進行音量調整。但專利書亦強調，並非要取代觸摸式操作，而是提供多一個選擇。外媒預測，該非接觸式手勢新功能有機會出現在未來推出的MacBook Pro中。

此外，著名蘋果產品分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）近日預測，2020年推出的新MacBook Air及MacBook Pro，將全面採用剪刀式鍵盤，預計蘋果最快於今年6月公布新機。

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責任編輯：曾曉汶