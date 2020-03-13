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【班資回美？】滬深股通午後淨流出A股加快　北水逾120億湧港買貨（第二版）

金融經濟 14:41 2020/03/13

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滬深股通今日錄得大額資金淨流出。

近期環球股市接連急挫，A股表現相對「硬淨」，不過昨晚美股大跌時美元同步走高，引發外界留意美資是否從不同方法班資回美，外資今日（13日）大額從滬深港通撤出A股。至下午2時32分，外資從滬股通、深股通淨賣出A股146.66億元人民幣；北水經港股通淨買貨就達124.32億港元。

北水湧港、外資撤A股的速度都較早市加快。

早市表現方面，滬股通、深股通都錄得大額淨流出，其中滬股通淨流出93.27億元人民幣，而深股通則淨流出24.28億元人民幣，合共淨流出117.55億元人民幣。

外資大舉撤離A股之際，北水則繼續在股市大跌下來港掃貨，港股通合共錄得95.9億港元淨流入。

若細看買賣數據，A股市場上，外資半日買賣盤金額都相當高。上海市場上，外資買貨89.99億元人民幣，賣貨183.26億元人民幣；深圳市場上，外資買貨152.08億元人民幣，賣貨176.36億元人民幣。

相反港股通北水淨流入額，與北向滬股通、深股通淨流向規模相若，但買賣金額較少，買貨合計153.44億港元，賣貨共57.53億港元。

（第二版加入午市中段表現）

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