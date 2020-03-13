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【新冠肺炎】疫情影響招聘活動　學校綫上提供支援

商業 12:37 2020/03/13

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受新冠肺炎影響，本地大學目前仍實行網上教學，不少大學招聘活動需延期舉行，有大學表示，學校會在網上提供就業查詢及支援，幫助學生就業。

受新冠肺炎影響，本地大學目前仍實行網上教學，不少大學招聘活動需延期舉行，有大學表示，學校會在網上提供就業查詢及支援，幫助學生就業。

理大就業服務處署理部門主管鄭志昊表示，最近學校正進行綫上教學，招聘活動亦因而延遲舉行，目前暫未有學生對就業感到太大擔憂。他續指，校內招聘只是學生其中一個求職途徑，雖然實體招聘活動受影響，但不少企業會進行綫上招募，學校會透過網上就業諮詢平台，刊登不同企業的招聘資訊，幫助學生求職。　

＜＜【新冠肺炎】疫情拖累企業招聘　畢業生何去何從？

＜＜【武漢肺炎】本地口罩工廠投產？即日開始招聘

理大就業服務處署理部門主管鄭志昊表示，最近不少企業採取遙距面試方式，學校會為學生提供綫上面試練習，提升就業競爭力。（受訪者提供圖片）

中大學生事務處就業策劃及發展中心表示，校方會透過互聯網提供市場資訊，協助僱主舉辦網上招聘講座和招聘活動，更透過網上就業諮詢平台，回應學生的就業查詢和提供支援。未來學校會進一步加強僱主與學生之間的聯繫。

疫情下，部分公司改變招聘程序及面試形式，或會採取綫上面試篩選求職者。鄭志昊稱，學校最近有提供模擬綫上面試練習，因綫上面試與一般傳統面試有異，學生需要掌握不同技巧。

他指出，學生在綫上面試時亦需要衣著得體，注意儀容衣著及肢體動作，讓面試官留下良好印象。此外，面試過程中，系統會隨機抽選面試問題，求職者只有數十秒時間準備，就要即時錄影作答，所以事前確保個人心身處於最佳狀態，注意力集中，才能隨機應變。

記者：李寶如

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