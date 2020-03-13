如何用AI準確分析消費者所需？亞馬遜分享運作秘密

▲ 亞馬遜近日就公開自家網站的營運秘密，與大眾分享亞馬遜如何利用及訓練人工智能（AI）及機器學習技術，為用家推薦相應產品。

在新冠肺炎疫情影響下，網上購物平台成為民眾最常光顧的網站，其中供應超過一億種商品的「萬能商店」亞馬遜（Amazon），訂單更是蜂擁而來。亞馬遜近日就公開自家網站的營運秘密，與大眾分享亞馬遜如何利用及訓練人工智能（AI）及機器學習技術，理解及分析用家的需求，再為用家推薦相應產品。

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亞馬遜搜尋功能客戶體驗應用科學家Adrian Boteanu昨（12日）發表網誌，指不少網上購物平台都會在消費者搜尋產品時，利用其搜尋的關鍵字推薦產品，但就難以提出最匹配的結果。例如客戶輸入「防水鞋」，就會彈出所有防水鞋。「但到底該用戶是在尋找在下雨天時回辦公室穿的防水鞋，抑或是計畫在阿帕拉契山脈徒步旅行使用的防水鞋？」他表示，亞馬遜的AI系統，可使用前文後理推算，提供最匹配的結果。

▲ 當客戶輸入查詢「防水鞋」時，到底是在尋找哪一類型的防水鞋？（亞馬遜資料圖片）

他表示，現時亞馬遜已進入自動化，但在剛開始進行系統進行培訓時，亦花了不少時間及精力建立數據庫。一開始，團隊就綜合了173種常用產品 ，列為「context-of-use categories」，再分為112種活動類別如：閱讀、清潔、跑步等，以及61類對象類別，即孩子、母親、男人及專業人員等。團隊會使用標準參考文本，為不同類別創建別名。例如母親（Mother）類別，就會紀錄「mum」、「mom」、 及「mommy」。用戶就算輸入任何一個名稱，都能夠找到母親類別的相關物品。

而下一階段就是要利用數據庫，在數百種產品與特定的查詢關鍵字是否有關聯。亞馬遜會團隊會搜尋有關產品的評論，了解數據庫的別名是否正確，並先進行分類，分成：產品與類別相關，或與類別無關，確定數據庫的資訊是否正確。

再者，團隊為訓練系統，會使用內部數據庫，逐一評價產品的「共鳴得分（affinity score）」，是否與關鍵字相關。低分（1分）代表關聯性弱；高分（15分）則代表關聯性強。其後就會將每個產品項目與關鍵字進行配對，而且組合可以千變萬化，主要以關鍵字、context-of-use categories中的產品ID、及共鳴得分，三項元素計算關聯性。

模型準確率高達97%

最後就使用數據結果，來訓練6個不同的機器學習模型，而每個模型都會使用卷積神經網絡（Convolutional Neural Network）。Boteanu指，模型準確性極高，在測試中發現系統能準確預測使用者搜尋的產品，在活動類別的準確性高達97％，而對象類別準確性就為92%。

Boteanu表示，亞馬遜的系統現時已成熟，可利用AI演算法自動計算，從而為客戶提供最合適的產品選擇。

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責任編輯：曾曉汶