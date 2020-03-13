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【西班牙疫情】政府宣布全國緊急狀態 加泰4城鎮封城

環球社會熱點 22:39 2020/03/13

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【西班牙封城】加泰4城鎮被封 隔離近7萬人

西班牙的新冠肺炎疫情持續惡化，繼意大利後，西班牙疫情迅速惡化，不但開始封城，中央政府更宣布，全國進入緊急狀態，周六起生效。西班牙加泰地區4個城鎮周四起被封，約7萬人受影響，是西班牙首次以封城方式控制疫情。

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【新冠肺炎】紐約市宣布進入緊急狀態

西班牙確診病例周四單日急增逾1000宗，累計突破4200宗，首相桑切斯宣布全國進入緊急狀態，將動員一切力量，包括軍隊，務求盡快穩住疫情擴散。在緊急狀態下，政府有權限制民眾活動、充公所需物資、徵用私人設施等。在疫情最嚴重的首都馬德里，所有商店停業，僅藥房和食店獲准繼續營業。

而在加泰地區，被封城鎮伊瓜拉達（Igualada）及鄰近的3個小鎮，合共住有約7萬人，居民不得離開所住市鎮的核心區，但可以步出屋外。4城鎮當中，以伊瓜拉達的疫情最嚴重，最新有58宗確診新冠肺炎個案，較周三時急增38宗。警方發聲明指，若不是當地居民，經確認後可以離開，區外的人可進入隔離區，但有入無出。

西班牙加泰4城鎮被封，警員截查離開有關城鎮人員身份。

【意大利疫情】逾15000人確診 增至過千人死亡

【意大利疫情】國家淪陷 只因人口老化咁簡單？（訂戶專享）

西班牙政府在出現疫情初期，應對較為被動，未有採取太多行動，惟疫情急速變差，確診個案最新急增近900宗，累計突破3000宗，死亡人數一夜間增加8成至80多人，政府高層亦中招，當局不得不變招應對。

疫情最嚴重的首都馬德里，狀況愈來愈差，截至當地周四，確診個案增至近1400宗，並增至38死，佔全國近半，早前曾傳馬德里或封城，西班牙政府否認，惟疫情不斷惡化，封城可能性愈來愈大。

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