【新股IPO】諾誠健華（9969）孖展抽飛逾80億元 券商：相信首日不會跌破招股價（第二版）

▲ 諾誠健華（9969）第3日孖展認購，暫錄434億元孖展認購。

超購逾2000倍的物管股燁星 （01941） 雖深受投資者追捧，惟遇上道指急跌，熊市來襲，今日首掛表現卻未見顯著升幅。同樣，認購火熱的生物科技股諾誠健華 （新上市編號：09969） 竟出現抽飛情況，單計輝立，抽飛金額已達57億元，耀才亦錄22億元抽飛，券商料今日將陸繼出現投資者抽飛。

諾誠健華於3月11日（本周三）至3月16日（下周一）招股，首兩日孖展認購非常熱烈，惟昨晚道指再度急跌，加上恒指今早挫逾1000點，於今早孖展數據顯示，富途及uSmart、華盛券商顯示，分別錄得1.7億、335萬、804萬元抽飛。

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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬預計，將會再出現抽飛現象。他認為，投資者現時看淡後市，加上今日首掛的物管股升幅亦未見顯著，形容投資者現時「沒肉食」，故影響對諾誠健華的認購情況有所影響。

他指，雖然有部分的投資者以「搏反彈」的心態而認購或改為買現貨，導致認購潮有所退減。他表示，目前未見公司出現抽飛。

綜合多間券商數據顯示，暫借出441億元孖展，超購196倍。

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（第二版更新抽飛金額）

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責任編輯：謝卓榮