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外圍雖然大跌　前景並不悲觀

金融經濟 12:00 2020/03/13

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我們將中國和歐美受疫情沖擊造成的不同結果進行了簡單對比如下：

疫情方面：
中國已進入掃尾階段，不出意外的話，武漢的疫情將最快在本月、最遲4月結束，全國其他地方疫情基本在本月結束；

歐美正逐步進入爆發期，根據歐美國家目前將新型肺炎以「大號流感」視之的態度，疫情有較大的可能將持續發展，難以很快受控。

經濟方面：
中國預計3月底基本可以接近全面復工，經濟將在二季度開始強勁反彈；

歐美經濟，隨著疫情的擴大，未來將逐步進入困難時期。

進出口方面：
中國出口可能受全球經濟放緩的負面影響，但部分行業，例如醫療物資、生活日用品、食品飲料等，卻可能因為外部的需求上升而受益；

歐美進口，雖然總體需求會因經濟放緩甚至衰退下降，但基本的生活用品、醫療物資等需求卻具有相當剛性，不會下降。

金融方面：
中國政府已經通過各種手段在放鬆銀根，刺激經濟，金融市場較為穩定，資金環境也相對寬鬆；

歐美疫情加劇經濟放緩、股市大跌會帶來金融收縮，但央行迅速降息放鬆銀根又對沖了流動性風險，中長期而言，美聯儲降息帶來的資金寬鬆、美元下跌，將驅使新一輪資金流入新興市場。

簡要而言，港股短期面臨的負面因素主要是：受歐美疫情擴散、股市大跌帶來的心理衝擊，以及避險情緒升溫、投資者拋售股票帶來的金融收縮；港股中長期面臨的正面因素主要是：中國抗疫基本勝利，未來經濟展望明朗；美聯儲減息放鬆銀根、美元貶值，外資流入中港股市。

在短期利淡，中長期利好的因素作用下，港股的前景並不悲觀。

撰文 : 楊玉川 華大證券首席宏觀經濟學家 行政總裁

欄名 : 山外看山

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