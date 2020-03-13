全球經濟前景何去何從？

新型冠狀病毒疫情持續，過去兩個月，我們發表了很多有關新型冠狀病毒爆發的觀點。我們相信，新型冠狀病毒爆發是真正的「黑天鵝」事件，市場不能進行適當評估或反映價格。我們認為環球經濟可能在首兩季顯著放緩，或持續至第三季。各國央行及政府亦已陸續宣佈減息和推出多項措施，以助應對疫情及支持經濟。

新冠病毒蔓延 打擊消費者信心

從增長角度而言，我們相信消費者信心及消費衝擊將會是新冠病毒蔓延下最棘手的問題。值得留意的是，與供應面的衝擊不同，需求面的衝擊不是經常可補足的。例如客人在某日未有購買咖啡，在下次光顧時鮮有買下兩杯。

雖然短期內投資者需要審慎行事，但我們仍堅信中期前景將會更明朗。我們或許需要比預期更長的時間來實現目標，這很大程度取決於遏制疫情的速度，其他因素的作用不大，但目標終將可實現。我們認為，財政開支是有效的工具，因為決策官員可直接向較疲弱的地區或行業類別提供援助，並有助緩減信心衝擊。

我們認為，美國聯儲局或會在3月底前再次減息50基點至75基點，當局亦可能需要準備加大流動資金操作，以滿足市場需求；整體美國債券孳息曲線很大機會在可見未來維持低於1厘的水平。在現階段，各國央行亦可能轉向孳息曲線控制等非傳統貨幣政策。我們認為，短暫買股計劃的可能性亦不應完全被抹殺。

雖然近期新聞焦點主要集中於新型冠狀病毒，但金融市場亦要面對2020年美國總統大選的消息。我們認為，大選將繼續成為推動市場行為的一項因素。對於總統寶座可能在11月出現改變的消息，市場似乎不大可能廣泛接受。

最後，缺乏通脹預期可能構成問題，但亦可為企業紓困。舉例說，缺乏通脹或許意味短期不會加息，因此生產成本或工資上升導致企業面臨不利影響的機會偏低。我們認為，上述因素可能以利好風險資產的重要方式，為全球增長帶來支持。