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【熊市來臨】港股夜期、美股紛觸發「熔斷」  為何港股無跌停？ 

金融經濟 11:14 2020/03/13

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環球大跌，美股昨晚再度跌停，昨夜港股期指夜市亦瞬間大跌5%，首次觸發交易限制。但恒指今早一度大跌近1,800點或7.3%，超越美股的跌停界綫，但港股現貨及期貨市場交易未受影響。

事實上，港股重磅股份及貨期市場日間交易亦設有「冷靜期」機制，以應對股價大幅波動。惟觸發冷靜期的門檻相當高，盡管目前市況波動，暫時未觸發機制亦未有以恒指升跌幅作指標的「熔斷機制」。

恒指國指股份 5分鐘內升跌10%觸發冷靜期

據港交所 （00388） 資料，證券及衍生產品市場採取動態價格限制的市場調節機制模式。個股方面，現行的「市場波動調節機制」包括了恒指及國指成份股，相關股份於5分鐘內股票跌幅或升幅逾10%便會觸發交易價格限制。觸發冷靜期後，在5分鐘的冷靜期內僅可在參考價的10%範圍內買賣。但這機制不適用於開市和收市競價交易時段。而機制最多只能在早市和午市分別觸發1次冷靜期。冷靜期後，同一交易時段內，交易價格不會再受限制。

由於觸發機制要求個別股份在5分鐘內波動幅度達10%，而且不包括開市，因而要觸及的門檻相當高，自機制於2016年出台以來，從未有觸及限價交易的先例。

至於期貨市場，市場調節機制類似，機制包括了恒指及國指期貨的首兩個合約月份，不過觸發門檻為5分鐘內升跌5%，在冷靜期內交易價限制為上下5%內。

機制第二季擴至恒生綜合指數成份股

據港交所在機制諮詢總結文件指出，停市機制是部份海外交易所採用的市場層面波動控制機制，在嚴重跌市期間，短暫停止或於整個交易日停止市場交易，目的是在市場震盪時提供臨時冷靜期，讓市場參與者重新建立有序的交易。

港交所將於今年第二季擴大「冷靜期」機制，優化的市調機制將擴大至所有「恒生綜合指數」成份股，令機機包括的股份，由現時約80隻股份，大幅擴大至500隻，並將觸發界綫分三層，門檻分別設於10%、15%或20%。

相關文章：【恒指夜期熔斷？】美股正股期貨屢熔斷跌停　恒指夜期也設「漲跌停」機制
              【股市熔斷】美股道指期貨屢觸發熔斷　香港也有「市場波動調節機制」

責任編輯：錢家鋒

恒生指數 恒生中國企業指數 市場波動調節機制 美股 香港股票 期貨

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