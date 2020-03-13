阿仙奴領隊阿迪達及車路士赫臣奧杜爾確診 英超急開會

歐洲的新冠肺炎疫情嚴峻，更有英超球隊成員確診。英超阿仙奴領隊阿迪達及車路士的19歲小將赫臣奧杜爾，都相繼確診新冠肺炎。兩支球隊正安排確診成員及密切接觸者接受隔離。另外，英媒引述消息指英超正緊急開會商討賽事安排，更不排除因應疫情取消整個賽季。

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阿仙奴證實，領隊阿迪達(Mikel Arteta)較早前因不適而接受病毒檢測，於當地周四（12日）晚確診新冠肺炎。目前全隊球員及教練都會自我隔離14日，預料最少涉及100人，亦代表球隊大約於本月底才可重新集訓。

車路士亦宣布，19歲的邊鋒赫臣奧杜爾（Callum Hudson-Odoi ）同樣確診新冠肺炎。據悉，赫臣奧杜爾於周一（9日）早上開始出現疑似輕度感冒的症狀，已沒有再返回訓練場，直到周四晚確診新冠肺炎，目前情況良好。車路士指，赫臣奧杜爾及曾與其近距離接觸的球隊成員，都會自我隔離。

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英超球會李斯特城領隊羅渣士宣佈，有3名隊員出現新冠肺炎症狀，目前已安排病毒測試及進行隔離。《衛報》亦報道指，曼城球員班捷文文迪（Benjamin Mendy）因家人出現疑似新冠肺炎症狀，目前正自我隔離。

英國足總早前曾宣佈，本周賽事將根據政府指引下如期舉行，但先後有數名球隊成員確診或感到不適，令賽事再添變數。《衛報》引述1名英超高層指，由於阿迪達確診新冠肺炎，預計英超今季將暫停賽事數周，甚至不排除會取消整個賽季的可能性。

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▲ 英超阿仙奴領隊阿迪達確診新冠肺炎，將影響英超賽事。