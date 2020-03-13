【新冠肺炎】三星推出免費服務　用紫外線為顧客清潔手機

▲ 三星現因應疫情，推出手機消毒的免費服務。

世界衛生組織（WHO）於周三（11日）宣布，將新型冠狀病毒疫情定性為「全球大流行」。世衛建議公眾要保持衛生勤洗手，及積極為日常經常接觸到的物件及表面消毒，而手機就是其中之一。因此，三星日前就在全球多個門市推出免費為Galaxy手機消毒服務，幫助用戶去除手機上的細菌。

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據外媒9To5 Google報道指，三星現因應疫情，推出手機消毒的免費服務，三星並不會直接使用清潔化學品，反而採用紫外線燈為Galaxy手機、 Galaxy Watch及Galaxy Buds進行消毒。三星表示，他們已仔細測試消毒裝置，確保紫外光不會影響手機的性能。三星強調，不能保證所有細菌都能消滅，提醒顧客亦應注重個人衛生。

▲ （三星資料圖片）

此外，三星建議，不要使用研磨材料，或具有刺激性的化學品來清潔手機，因為有機會刮傷屏幕，或損壞疏油塗層。同時若在不支援防水的設備上使用液體化學物質，有機會因進水而導致損壞。

報道稱，目前該服務已在全球19個市場的三星服務中心及體驗商店免費提供，包括：日本、韓國、美國、瑞典、阿根廷、智利、丹麥、馬來西亞、新西蘭、克羅地亞、芬蘭、西班牙、波蘭、俄羅斯、越南、烏克蘭、秘魯、巴基斯坦及挪威。而隨後會逐一擴大服務至其他地區，所以香港用家就仍須再等待一下喇！

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責任編輯：曾曉汶