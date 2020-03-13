【盈警盈喜】一文看清企業盈利預告　雲頂香港料去年虧損縮窄至最多1.7億美元

▲ ▲ 港股進入業績高峰期，多間公司公布盈喜盈警。

港股進入業績期，尚未發布業績的公司相繼公布盈喜盈警，本報每日網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為盈喜盈警消息：

盈警：

雲頂香港（00678）預計，去年表現改善，錄得虧損介乎 1.4億至 1.7億美元之間，2018年則虧損2.24美元。主要因為郵輪業務收益及未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利的增長，造船業務業績有所改善。惟被下述因素所抵銷，在香港及廣州營運的「世界夢號」的入住率及淨收益受到香港去年半年的社會運動影響；及造船廠及新水晶河川郵輪的折舊及攤銷增加。

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毅德國際（01396）預計，去年由盈轉虧，主要由於去年收益大幅減少，住宅物業預售比例增大，且住宅物業需較長的建築期，交付的物業的實際樓面總面積下降。

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新灃集團（01223 ）預計，去年純利按年倒退35%至40%，主要原因是由於2018年出售附屬公司及投資物業，獲得一次性的收益。

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茂業國際（00848）預計，去年淨溢利錄得約4.5億元至5億元人民幣，較去年同期顯著減少。因為之聯營公司嘉博創信息技術的商譽和資產減值；租賃使用權資產折舊及租賃負債利息大幅增加；受宏觀經濟環境 影響，零售行業整體毛利略有下降。

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銀城國際（01902）預計，去年純利按年跌超過60%，由於交付的建築面積毛利率、分階段達至業 務合併所得的投資收入，以及應佔合營企業及聯營公司的溢利減少，以及由交付的建築面積相應增加而根據中國法律應付的稅項較2018年增加。

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陽光能源（00757）預期，去年虧損進一步擴闊，錄得虧損約3.34億元（人民幣，下同），2018年虧損2.21億元。主要原因是去年銷售單價急跌；雲南曲靖及原遼寧錦州的產能去年底才適調完。

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華大酒店（00201）、順豪物業（00219）、順豪控股（00253）發盈警，預期去年純利較2018年分別下跌約88%、97%及99%。

集團稱，去年經營環境充滿挑戰，業務表現受到負面影響，對酒店收入及物業重估造成不利影響。

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金朝陽 （00878） 發盈警。公司預計去年全年純利按年下跌6成。2018年同期，純利錄得6.65億元。

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盈喜：

星光文化（01159）預計，去年扭轉虧損，錄得淨溢利約1.16億元，2019年虧損5000萬元。主要是毛利及所得稅開支增加，經營開支、行政開支及融資成本總數減少。

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南華集團控股（00413）預計，去年盈利增長3倍，主要是中國沈陽項目的投資部分的公平價值收益。

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卓越教育 （03978） 公布，集團截至2019年底止年度經調整純利（非通用會計準則）按年增加不少於30%，主要由於整體招生人次、輔導課時及每小時收費增加，令收益增加；及2019年下半年收益增幅高於上半年，對全年業績有較強的拉動作用。

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現代牙科 （03600） 公布，預期2019年財政年度股東應佔溢利將介乎1.55億元至1.65億元，按年增加約87%至99%；除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利則介乎3.8億元至4億元，按年增加約43%至51%。

盈利增加主要由於MicroDental集團轉虧為盈；2019年財政年度毛利率整體改善；及集團於2018年1月將銀行貸款再融資後，於2019年財政年度並無產生資本化利息及費用的一次性撇銷以及相關匯兌虧損。

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