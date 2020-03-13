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【盈警盈喜】一文看清企業盈利預告　金朝陽料純利按年跌6成

金融經濟 12:43 2020/03/13

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▲ 港股進入業績高峰期，多間公司公布盈喜盈警。

港股進入業績期，尚未發布業績的公司相繼公布盈喜盈警，本報每日網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為盈喜盈警消息：

盈警：

金朝陽 （00878） 發盈警。公司預計去年全年純利按年下跌6成。2018年同期，純利錄得6.65億元。

相關通告︰通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

盈喜：

卓越教育 （03978） 公布，集團截至2019年底止年度經調整純利（非通用會計準則）按年增加不少於30%，主要由於整體招生人次、輔導課時及每小時收費增加，令收益增加；及2019年下半年收益增幅高於上半年，對全年業績有較強的拉動作用。

相關通告︰通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

現代牙科 （03600） 公布，預期2019年財政年度股東應佔溢利將介乎1.55億元至1.65億元，按年增加約87%至99%；除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利則介乎3.8億元至4億元，按年增加約43%至51%。

盈利增加主要由於MicroDental集團轉虧為盈；2019年財政年度毛利率整體改善；及集團於2018年1月將銀行貸款再融資後，於2019年財政年度並無產生資本化利息及費用的一次性撇銷以及相關匯兌虧損。

相關通告︰通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

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香港股票 盈喜 盈警 卓越教育集團（03978） 現代牙科（03600）

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