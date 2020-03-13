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【熊市來臨】黑期跌1760點穿23000水平　道指期貨續跌343點（不斷更新）

金融經濟 08:30 2020/03/13

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黑期跌1760點穿23000水平　道指期貨續跌343點（不斷更新）

環球股市下瀉，美股本周第二次觸發熔斷機制，聯儲局雖緊急注資，惟道指仍暴瀉2352點。亞洲股市承接美股跌勢，港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開近1120點，恒指跌至23200點水平。

【熊市來臨】股神巴菲特︰我活了89年 第一次見到這樣的市場

【北水好息？】滙豐8.5厘息　北水5日連續掃22億

【08：29】亞洲股市承接美股跌勢，日經225指數初段跌1039點或5.6%，報1039點；首爾KOSPI指數跌6.6%，報1714點。

【08：09】滙豐 （00005） ADR折合報44.41元，跌4.8%；騰訊 （00700） ADR折合報339.73元，跌6.6%。

【08：00】黑期最新跌1760點，報22450點；美股暴瀉後，道指期貨仍未止跌，道指期貨續跌343點，報20601點。

【07：50】環球股市下挫，虛擬貨幣亦難逃一劫，據虛擬貨幣資訊平台coindesk顯示，比特幣跌穿4800美元水平，最新報4783美元水平，日內急跌39.5%。

【熊市來臨】比特幣日內挫四成跌穿4800美元　1星期腰斬近半

【07：00】道指跌2352點，報21200點，跌幅10%；標指跌260點，報2480點，跌幅9.5%；納指跌750點，報7201點，跌幅9.4%。

港股ADR收報23191點，跌1117點或4.8%；恒指夜期收報22875點，跌1200點或5%，低水1434點。

道指急瀉2352點　港股ADR跌1117點

【盈警盈喜】一文看清企業盈利預告　卓越教育經調整純利按年增至少30%

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 藍籌股 騰訊控股（00700） 滙豐控股（00005） 恒生指數 指數 比特幣 港股ADR

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【全球大流行】加州迪士尼關閉至3月底　應對新冠肺炎

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