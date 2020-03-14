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【熊市來臨】金價4天暴跌9%　滙豐ADR失守45關（不斷更新）

金融經濟 00:15 2020/03/14

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黑期跌1760點穿23000水平　道指期貨續跌343點（不斷更新）

內地收市後宣佈降準，連同美國擬提供不設限流動性，勢增添股市支持力度，美股早段即衝高，道指報22449點。市場氣氛略見好轉下，港股夜期亦現反彈，惟其後急速插水。

【熊市來臨】夜期點解彈唔起？四大原因困擾！

【0：14】金價急挫，現貨金急跌42美元或2.7%。金價連跌4天，累跌146美元或8.7%。

【23：45】環球股市進一步添壓，道指僅升236點，恒指夜期跌524點，報23351點，低水682點。滙豐ADR跌2.5%，折算報44.65港元。

【23：00】環球股市乏力，道指期貨僅升481點，報21681點；夜期跌252點，報23623點。滙豐ADR跌0.65元，折算報45.05港元。

【22：43】夜期與恒指ADR指數走勢同步，夜期跌49點，恒指ADR指數跌11點。滙豐ADR折算報45.55港元，跌0.4%。

【22：11】夜期暫升16點，不過，港藍籌股在美國掛牌的預證券（ADR）仍弱，ADR仍弱，相當於跌154點，其中，滙豐ADR跌1.4%，折算報45.05港元。

【21：54】道指升幅減半，夜期倒跌3點。

【21：49】道指最多升1339點後，升幅收窄，暫升782點，納指升3.9%，標指升5.3%。夜期僅升175點，報24050點。

【21：30】美國擬提供不設限流動性，美股早段即衝高，道指報22449點，急彈1248點；港股夜期亦現反彈，暫報約24498點，升623點，高水465點。

【班資回美？】美國減息未改美元強勢　澳元兌港元跌穿5算

【熊市來臨？】美股跌美元升=外資班資回美？四大指標拆解資金流向

【熊市來臨】股神巴菲特︰我活了89年 第一次見到這樣的市場

【21：14】由於美國市場流動性緊張，美國財長姆努欽指，美聯儲和財政部正爭取提供「不設限的流動性」

【21：02】美股三大期貨均漲逾5%，並觸及上限漲停，道指期貨升1110點，標指期貨升126點，納指期貨升407點，港股恒指夜期仍漲634點，至24509點，高水476點，黑期升451點。

【20：33】夜期升逾800點，報24686點，高水653點。

【19：43】夜期升逾600點，報24458點，高水425點。

【19：17】道指期貨一度急升1033點，最新升979點，報21923，恒指夜期升448點，報24323點，高水290點，成交9787張。黑期升319點，報24295點。

【17：24】恒指夜期升約180點，由大低水轉平水。

【17：18】人行宣布3月16日定向降準，釋放長期資金5500億元。黑期跌幅收窄至約50點，夜期倒升約80點。

中國3月16日定向降準0.5至1個百分點　釋放長期資金5500億元人民幣

【17：15】恒指夜期開報23850點，最新報23819點，跌34點，低水214點。

【17：07】黑期跌幅一度擴大至400點，最新回順至跌約300點。

【16：47】總結一周，港股累跌2113點或8.1%。本周全綫藍籌向下，建行 （00939） 股價全星期跌0.2%，已是表現最佳藍籌；油價下瀉，中海油 （00883） 股價本周瀉25.3%，藍籌中表現最差。

【16：32】黑期跌幅擴大至逾300點；道指期貨升736點。

環球股市下瀉，美股本周第二次觸發熔斷機制，聯儲局雖緊急注資，惟道指仍暴瀉2352點。亞洲股市承接美股跌勢，港股下挫，恒生指數於「黑色星期五」今早急瀉1789點，大市跌至22500點水平，其後跌幅一度收窄至約1000點，恒指中午跌1404點，午後道指期貨倒升，大市最終跌276點，低水反彈逾1500點，成交急增至逾2000億元。

【16：30】即月期指收報23853點，跌222點或0.9%，低水180點。

【16：23】舜宇 （02382） 倒升近2%，為升幅最大藍籌；申洲 （02313） 跌6.7%，藍籌中表現最差。

【16：12】黑期於港股收市後跌約200點，報23776點。

【16：10】恒生指數U盤收報24032點，跌276點或1.1%；國指收報9650點，跌75點或0.8%，主板成交急增至2024億元，為2018年5月31日以來最高。按恒指今早曾瀉1789點計算，意味大市低位反彈逾1500點。

滙豐 （00005） 跌2%，收報45.7元；騰訊 （00700） 倒升0.4%，收報365元；友邦 （01299） 倒升0.4%，收報69.1元。

【16：00】恒生指數U盤前跌240點，報24068點。

【熊市來襲】道指跌幅料破2008年金融海嘯紀錄 今夜齊「見證歷史」？

【新股IPO】諾誠健華孖展認購434億　受跌市影響部分券商現抽飛逾2億

【班資回美？】滬深股通午後淨流出A股加快　北水逾120億湧港買貨（第三版）

【15：57】中海油 （00883） 抽升逾3%，高見8.07元。

【15：53】期指尾市倒升。

【15：52】道指期貨升997點，報21941點。

【15：45】道指期貨倒升800點，報21754點。

【15：43】港股重上24000點水平，跌約285點。

【15：34】騰訊 （00700） 再度轉升，騰訊股價升0.2%，於364元水平。港交所 （00388） 升近0.1%。

【15：30】道指期貨升約600點，報21537點。

【15：30】港股尾市跌約400點，恒生指數跌約400點，恒指報23910點。

【15：23】阿里巴巴 （09988） 倒升1%，重上190元水平，今早曾低見177元險守招股價。

【15：20】港股尾市跌幅收窄至不足500點，於23800點水平。

【15：06】道指期貨升約350點；恒生指數下午3時後跌逾600點。

【15：00】內地股市下跌，上證最終跌1.2%，報2887點；深證跌1%，報10831點；創業板指跌0.8%，報2030點。

【14：37】港股跌幅收窄至550點，按今早曾跌最多1789點計，恒生指數低位反彈逾1200點。

【14：33】日經225指數收報17431點，跌1128點或6.1%。

【14：12】港股跌幅再擴大至近800點。於23500點水平。50隻藍籌又再全綫下跌。

道指期貨升約335點，報21279點。

【13：39】油價反彈，紐約期油升逾2%，中海油 （00883） 升1.3%；中石油 （00857） 升0.8%；中石化 （00386） 升0.3%。

【13：36】美元兌日圓升至105.85。

【13：35】滙豐 （00005） 股價午後跌幅略收窄至3.2%，表現明顯跑輸大市。

【13：30】道指期貨升逾700點，道指期貨升734點，報21678點。

【13：28】舜宇 （02382） 午後倒升近2%；至於瑞聲 （02018） 則仍跌3%。

【13：25】恒生指數最新跌逾400點，回落至23900點以下水平。

【13：23】道指期貨升近500點，報21424點。

【13：18】期指率先倒升，重上24100點水平。大市跌幅收窄至不足200點。

【13：17】騰訊 （00700） 倒升0.4%，報365元。

【13：17】道指期貨抽升近400點。

【13：13】ATM 3股中，阿里巴巴 （09988） 率先倒升0.4%。

【13：13】大市跌幅進一步收窄至不足500點，至23800點水平。

【13：06】港股午後初段成交已突破1000億，至1100億元。

【13：04】中生製藥 （01177） 、神華 （1088） 倒升。

【13：03】騰訊 （00700） 、友邦 （01299） 跌不足1%。

【13：02】道指期貨倒升，恒生指數午後跌幅收窄至不足700點，最新跌668點，意味低位反彈逾1000點。

【熊市來臨】道指期貨跌幅收窄　澳洲股市上演大奇跡日

【12：56】道指期貨升162點，報21106點。

【12：53】道指期貨倒升，道指期貨最新升30點，報20974點。

【12：45】黑期跌幅於港股中午休市時段進一步收窄，黑期最新跌不足800點。道指期貨跌62點，報20882點。

【12：38】道指期貨跌幅收窄至326點，報20618點。

【12：34】黑期跌幅收窄至不足1000點。

【12：27】50隻藍籌中，恒生 （00011） 半日跌3.2%，中午收報135.4元，已是表現最好藍籌；申洲 （02313） 趺8.9%，中午收報82元，藍籌中表現最差。

【熊市來襲】熊市散戶買甚麼？　盈富、中行再現千人操

【12：23】黑期跌幅進一步收窄至1150點，報23064點。道指期貨跌近600點。

【12：16】港股中午收市後，黑期跌幅收窄，黑期最新跌1300點，報22922點。

【12：00】恒生指數半日瀉1404點或5.8%，中午收報22904點；國指中午收報9146點，跌579點或6%。半日成交急增至983億。

滙豐 （00005） 半日挫6%，中午收報43.85元，現價股息率升至9.06厘，成交28億元；騰訊 （00700） 跌5.1%，中午收報345.2元，半日成交已達104億元。

【11：48】港股「恐慌指數」恒指波幅指數報59.83。

【11：39】道指期貨續瀉677點，報20267點。

【11：37】恒生指數再次跌穿23000點水平，恒指最新跌約1350點，報22962點。

【11：30】內地股市下跌，為已是亞太股市表現較好，上證半日跌3.3%，報2826點；深證跌3.5%，報10558點；創業板指跌3.4%，報1977點。

【11：19】微創醫療 （00853） 升幅擴大至14%，高見17.12元，成交4.2億元。

【11：10】港股跌幅再擴至近1300點，於23000點水平爭持。

【11：05】航空股繼續破底下挫，國泰 （00293） 跌7%；南航 （01055） 跌逾6%；東航 （00670） 跌逾4%；國航 （00753） 跌近2%。

【10：54】ATM 3股跌幅齊齊收窄至3%；阿里巴巴 （09988） 跌3.1%，報183元；騰訊 （00700） 跌3.6%，報350.4元；美團 （03690） 跌3.7%，報87.35元。

【10：52】道指期貨續跌逾500點，道指期貨跌511點，報20433點。

【10：42】中生製藥 （01177） 跌幅收窄至0.7%，高見10.94元，為表現最好藍籌。

【10：31】港交所 （00388） 跌幅收窄至2%，高見233.8元。騰訊 （00700） 跌幅亦收窄至2.7%，高見355元。

【10：30】道指期貨跌431點，報20513點。

【10：28】港股跌幅收窄至1100點，意味已由低位反彈逾600點。

【10：26】利率期貨最新顯示，聯儲局再減息1厘的機會高達94.5%。

【10：22】騰訊 （00700） 跌幅收窄至4%，高見351.4元，意味由低位336元反彈15.4元或逾4%。

【10：19】港股跌幅進一步收窄至1300點以下，恒生指數重上23000點水平。

【10：16】微創醫療 （00853） 股價逆市造好，微創醫療升9%，破頂高見16.48元。

【10：14】大市跌幅收窄至1400點以下，恒生指數最新報22936點，恒指跌1372點。

【10：11】金價跌穿1600美元水平，招金 （01818） 、山東黃金 （01787） 跌12%；中國黃金 （02099） 跌一成、紫金 （02899） 跌逾8%；SPDR金ETF （02840） 跌近5%。

【10：04】比特幣愈跌愈有，根據coindesk，比特幣價格24小時內瀉46%，最新跌至4200美元，報4214美元。

【10：03】今日共有2隻新股上市，煜盛文化 （01859） 挫一成；燁星集團 （01941） 逆市向好，升1.3%。

【新股IPO】燁星（1941）暗盤升3.2% 煜盛文化 （1859） 最多跌6.2%（附各交易場表現）

【10：00】開市半小時，大市成交已達427億元。

【09：59】50隻藍籌全綫下挫，神華 （01099） 跌3.6%，已是表現最好藍籌；

【09：57】三桶油隨油價下挫，中海油 （00883） 插近9%，破底低見7.07元；中石油 （00857） 跌逾6%，破底低見2.36元；中石化 （00386） 挫半成，破底低見3.42元。

【09：54】反向ETF續受捧，FI二華夏納一百 （07522） 、FI二南方納指 （07568） 、FI二南方國指 （07588） 、FI二南方恒指 （07500） 分別升逾一成。

【熊市來臨】槓桿反向ETF成港股升幅王　納指反向ETF升逾15%

【09：50】港股跌勢略為喘定，大市跌約1500點，於22800點水平。

【09：46】手機設備股下挫，手機孖寶舜宇 （02382） 跌逾6%；瑞聲 （02018） 跌逾8%。

【09：44】ATM 3股下挫，阿里巴巴 （09988） 跌半成，曾低見177元，逼近招股價176元；騰訊 （00700） 跌6%，一度失守340元水平；美團 （03690） 挫逾6%，曾跌穿82元水平。

【熊市來臨】AMT急插　阿里巴巴股價曾低見177元距招股價僅差1元

【09：38】道指期貨跌481點，報20463點。

【09：32】恒生指數早段曾跌1789點，低見22519點，恒指最新跌約1560點，於22750點水平。

【09：28】內地股市下跌，上證跌4.1%；深證跌5.1%；創業板指跌5.3%。

【09：25】滙豐 （00005） 破底急瀉一成，開報42元，股息率推高至9.45厘。騰訊 （00700） 跌7.6%，開報336元；友邦 （01299） 破底跌8.3%，開報63.1元。另外，中移動 （00941） 破底跌8.2%，開報50.9元；港交所 （00388） 跌3.5%。

【滙豐股價】滙豐開市跌一成報42元　股息率逼9.5厘

【北水好息？】滙豐8.5厘息　北水5日連續掃22億

【09：22】即月期指低水逾200點。

【09：21】恒生指數急瀉1789點或7.4%，開報22519點，失守23000點水平；國指開報9006點，跌719點或7.4%。

【09：17】人民幣中間價報7.0033，下調392點子。

【09：14】即月期指開報22511點，跌1564點或6.5%，低水1798點。

【08：53】日股跌幅擴大至逾6%。

【08：29】亞洲股市承接美股跌勢，日經225指數初段跌1039點或5.6%，報1039點；首爾KOSPI指數跌6.6%，報1714點。

【08：09】滙豐 （00005） ADR折合報44.41元，跌4.8%；騰訊 （00700） ADR折合報339.73元，跌6.6%。

【08：00】黑期最新跌1760點，報22450點；美股暴瀉後，道指期貨仍未止跌，道指期貨續跌343點，報20601點。

【07：50】環球股市下挫，虛擬貨幣亦難逃一劫，據虛擬貨幣資訊平台coindesk顯示，比特幣跌穿4800美元水平，最新報4783美元水平，日內急跌39.5%。

【熊市來臨】比特幣日內挫四成跌穿4800美元　1星期腰斬近半

【07：00】道指跌2352點，報21200點，跌幅10%；標指跌260點，報2480點，跌幅9.5%；納指跌750點，報7201點，跌幅9.4%。

港股ADR收報23191點，跌1117點或4.8%；恒指夜期收報22875點，跌1200點或5%，低水1434點。

道指急瀉2352點　港股ADR跌1117點

【盈警盈喜】一文看清企業盈利預告　卓越教育經調整純利按年增至少30%

【股市熔斷】美股一周兩日觸發熔斷　香港也有「市場波動調節機制」

責任編輯︰梁浩碩

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