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【熊市來臨】恒生指數跌幅跌逾1300點　滙豐曾瀉一成阿里險穿招股價（不斷更新）

金融經濟 11:48 2020/03/13

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黑期跌1760點穿23000水平　道指期貨續跌343點（不斷更新）

環球股市下瀉，美股本周第二次觸發熔斷機制，聯儲局雖緊急注資，惟道指仍暴瀉2352點。亞洲股市承接美股跌勢，港股下挫，恒生指數於「黑色星期五」今早急瀉1789點，恒指跌至22500點水平，其後跌幅收窄至約1000點。

【熊市來臨】股神巴菲特︰我活了89年 第一次見到這樣的市場

【股市熔斷】美股一周兩日觸發熔斷　香港也有「市場波動調節機制」

【新股IPO】諾誠健華孖展認購434億　受跌市影響部分券商現抽飛逾2億

【11：48】港股「恐慌指數」恒指波幅指數報59.83。

【11：39】道指期貨續瀉677點，報20267點。

【11：37】恒生指數再次跌穿23000點水平，恒指最新跌約1350點，報22962點。

【11：30】內地股市下跌，為已是亞太股市表現較好，上證半日跌3.3%，報2826點；深證跌3.5%，報10558點；創業板指跌3.4%，報1977點。

【11：19】微創醫療 （00853） 升幅擴大至14%，高見17.12元，成交4.2億元。

【11：10】港股跌幅再擴至近1300點，於23000點水平爭持。

【11：05】航空股繼續破底下挫，國泰 （00293） 跌7%；南航 （01055） 跌逾6%；東航 （00670） 跌逾4%；國航 （00753） 跌近2%。

【10：54】ATM 3股跌幅齊齊收窄至3%；阿里巴巴 （09988） 跌3.1%，報183元；騰訊 （00700） 跌3.6%，報350.4元；美團 （03690） 跌3.7%，報87.35元。

【10：52】道指期貨續跌逾500點，道指期貨跌511點，報20433點。

【10：42】中生製藥 （01177） 跌幅收窄至0.7%，高見10.94元，為表現最好藍籌。

【10：31】港交所 （00388） 跌幅收窄至2%，高見233.8元。騰訊 （00700） 跌幅亦收窄至2.7%，高見355元。

【10：30】道指期貨跌431點，報20513點。

【10：28】港股跌幅收窄至1100點，意味已由低位反彈逾600點。

【10：26】利率期貨最新顯示，聯儲局再減息1厘的機會高達94.5%。

【10：22】騰訊 （00700） 跌幅收窄至4%，高見351.4元，意味由低位336元反彈15.4元或逾4%。

【10：19】港股跌幅進一步收窄至1300點以下，恒生指數重上23000點水平。

【10：16】微創醫療 （00853） 股價逆市造好，微創醫療升9%，破頂高見16.48元。

【10：14】大市跌幅收窄至1400點以下，恒生指數最新報22936點，恒指跌1372點。

【10：11】金價跌穿1600美元水平，招金 （01818） 、山東黃金 （01787） 跌12%；中國黃金 （02099） 跌一成、紫金 （02899） 跌逾8%；SPDR金ETF （02840） 跌近5%。

【10：04】比特幣愈跌愈有，根據coindesk，比特幣價格24小時內瀉46%，最新跌至4200美元，報4214美元。

【10：03】今日共有2隻新股上市，煜盛文化 （01859） 挫一成；燁星集團 （01941） 逆市向好，升1.3%。

【新股IPO】燁星（1941）暗盤升3.2% 煜盛文化 （1859） 最多跌6.2%（附各交易場表現）

【10：00】開市半小時，大市成交已達427億元。

【09：59】50隻藍籌全綫下挫，神華 （01099） 跌3.6%，已是表現最好藍籌；

【09：57】三桶油隨油價下挫，中海油 （00883） 插近9%，破底低見7.07元；中石油 （00857） 跌逾6%，破底低見2.36元；中石化 （00386） 挫半成，破底低見3.42元。

【09：54】反向ETF續受捧，FI二華夏納一百 （07522） 、FI二南方納指 （07568） 、FI二南方國指 （07588） 、FI二南方恒指 （07500） 分別升逾一成。

【熊市來臨】槓桿反向ETF成港股升幅王　納指反向ETF升逾15%

【09：50】港股跌勢略為喘定，大市跌約1500點，於22800點水平。

【09：46】手機設備股下挫，手機孖寶舜宇 （02382） 跌逾6%；瑞聲 （02018） 跌逾8%。

【09：44】ATM 3股下挫，阿里巴巴 （09988） 跌半成，曾低見177元，逼近招股價176元；騰訊 （00700） 跌6%，一度失守340元水平；美團 （03690） 挫逾6%，曾跌穿82元水平。

【熊市來臨】AMT急插　阿里巴巴股價曾低見177元距招股價僅差1元

【09：38】道指期貨跌481點，報20463點。

【09：32】恒生指數早段曾跌1789點，低見22519點，恒指最新跌約1560點，於22750點水平。

【09：28】內地股市下跌，上證跌4.1%；深證跌5.1%；創業板指跌5.3%。

【09：25】滙豐 （00005） 破底急瀉一成，開報42元，股息率推高至9.45厘。騰訊 （00700） 跌7.6%，開報336元；友邦 （01299） 破底跌8.3%，開報63.1元。另外，中移動 （00941） 破底跌8.2%，開報50.9元；港交所 （00388） 跌3.5%。

【滙豐股價】滙豐開市跌一成報42元　股息率逼9.5厘

【北水好息？】滙豐8.5厘息　北水5日連續掃22億

【09：22】即月期指低水逾200點。

【09：21】恒生指數急瀉1789點或7.4%，開報22519點，失守23000點水平；國指開報9006點，跌719點或7.4%。

【09：17】人民幣中間價報7.0033，下調392點子。

【09：14】即月期指開報22511點，跌1564點或6.5%，低水1798點。

【08：53】日股跌幅擴大至逾6%。

【08：29】亞洲股市承接美股跌勢，日經225指數初段跌1039點或5.6%，報1039點；首爾KOSPI指數跌6.6%，報1714點。

【08：09】滙豐 （00005） ADR折合報44.41元，跌4.8%；騰訊 （00700） ADR折合報339.73元，跌6.6%。

【08：00】黑期最新跌1760點，報22450點；美股暴瀉後，道指期貨仍未止跌，道指期貨續跌343點，報20601點。

【07：50】環球股市下挫，虛擬貨幣亦難逃一劫，據虛擬貨幣資訊平台coindesk顯示，比特幣跌穿4800美元水平，最新報4783美元水平，日內急跌39.5%。

【熊市來臨】比特幣日內挫四成跌穿4800美元　1星期腰斬近半

【07：00】道指跌2352點，報21200點，跌幅10%；標指跌260點，報2480點，跌幅9.5%；納指跌750點，報7201點，跌幅9.4%。

港股ADR收報23191點，跌1117點或4.8%；恒指夜期收報22875點，跌1200點或5%，低水1434點。

道指急瀉2352點　港股ADR跌1117點

【盈警盈喜】一文看清企業盈利預告　卓越教育經調整純利按年增至少30%

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 南方航空（01055） 中國國航（00753） 中國東方航空（00670） 國泰航空（00293） 中國生物製藥（01177） SPDR金ETF（02840） 紫金礦業（02899） 中國黃金國際（02099） 招金礦業（01818）

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