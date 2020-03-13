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【美股收市】儲局注資效應短暫 道指收市暴瀉2352點

環球經濟金融 04:31 2020/03/13

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環球股市相繼步入熊市區域，新一波股災無疑已經來臨。美股周四開市暴瀉逾8%，本周第二次觸發熔斷機制，須停市15分鐘，道指復市後跌幅曾擴大至逾2300點。儲局緊急注資效應短暫，道指尾市10分鐘插水逾540點，全日暴瀉2352點。

道指下挫10%，是1987年「黑色星期一」暴跌22%以來最大單日跌幅。

美國聯儲局透過紐約聯儲銀行，向銀行體系注入5,000億美元短期資金，並擴大聯儲局購買的證券種類，以應對美國債市近期高度不尋常的混亂，消息帶動美股跌幅曾經顯著收窄一半，惟美股的反彈曇花一現，尾市跌逾2000點。

紐約聯儲銀行宣布，周四及周五將向3個月回購操作市場注入5,000億美元，周五亦會向1個月回購市場注入5,000億美元。

另外，紐約儲行於3月份餘下時間，將向1個月及3個月回購市場每周注入5,000億美元，以維持市場流動性。

美股道指周三跌入技術熊市後，周四延續頹勢，開市跌2197點，低見21355點，其後跌幅更擴大至2398點或10.2%。標指一周內第二度觸發熔斷機制，暫停交易15分鐘，但恢復交易後繼續下跌。

本港時間今晨4時，道指跌2352點，報21200點，跌幅10%；標指跌260點，報2480點，跌幅9.5%，即市曾最多跌262點或9.6%；納指跌750點，報7201點，跌幅9.4%，即市曾最多跌757點或9.5%。

標指11個板塊全軍盡墨，能源股挫12.3%為表現最差，金融、工業、公用事業齊跌逾10%，資訊科技、非必需消費品、原材料、必需消費品跌逾9%。

道指30隻成份股全線下跌，波音重挫18%連同蘋果跌逾9.8%，拖累大市跌416點，金融股捱沽，高盛及美國運通大跌12%、摩通亦跌8%。

另一重災區為工業股，陶氏急插15%為跌幅之冠，迪士尼跌近13%，IBM跌12.8%、微軟跌9.5%、英特爾和思科挫逾一成。

油價低迷拖累能源股，埃克森美孚瀉11%；NIKE亦跌11.7。

美滙走強，升0.7%至97.17，即市曾升1.9%，高見98.31。美債價升息跌，10年債息曾最多跌24點子，低見0.6299厘。
 

主要資產表現
  今日變幅 最新報＊
美國道指 -2352點 21200點
美國標指 -260點 2480點
美國納指 -750點 7201點
歐洲Stoxx 600指數 -11.5% 294.93點
     
美匯指數 +0.7% 97.17
歐元 -0.7% 1.1194美元
日圓 -0.2% 104.79兌1美元
英鎊 -1.8% 1.259美元
     
美國2年債息 -5點子 0.4691厘
美國10年債息 -2點子 0.8423厘
     
紐約期油 -6.2% 30.94美元
倫敦布蘭特期油 -8.5% 32.74美元
現貨金 -4.2% 1566.97美元
     
＊截至本港今晨4時20分    

回購 埃克森美孚（Exxon Mobil，美：XOM） 波音（Boeing，美：BA） 蘋果（Apple，美：AAPL） 標準普爾500指數 納斯達克綜合指數 美國聯儲局 美股 道瓊斯工業平均指數

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