【美股午市】儲局注資紓緩短暫 道指跌幅再度擴至近1900點

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美股午市跌幅在聯儲局緊急向市場泵水逾5000億美元後，一度收窄至不足800點，惟其後跌勢再度加劇，道指午市跌近1900點，標指跌近6%，市場避險情緒仍高漲，美債息急挫逾16點子，油價續受壓。
本港時間今晨1時40分，道指跌1869點，報21683點，即市曾最多跌2255點或9.6%；標指跌162點，報2579點，即市曾最多跌240點或8.8%；納指跌565點，報7387點，即市曾最多跌689點或8.7%。
標指11個板塊全軍盡墨，能源股挫9.6%為表現最差，金融股瀉逾9%為第二最差，公用股、非核心必需品、原材料、工業股齊跌逾8%，房地產、必需消費品、資訊科技、通訊服務跌逾7%，跌幅最小的醫療保健股也逾6%。
道指30隻成份股全線下跌，NIKE跌逾一成為跌幅榜首，陶氏、美國運通、迪士尼均跌逾9%，蘋果亦跌5.4%。
美滙走強，升1%至97.44。美債價升息跌，10年債息跌16點子，報0.708厘，2年期債息跌13點子，報0.3858厘。
紐約聯儲銀行周四向銀行體系注入大量資金，周三及周四分別推出5000億美元的三個月期回購，以紓緩國債孳息「高度不尋常混亂」（＂highly unusual" disruptions）情況。該行又表示，本月餘下時間內，每周將會實施一個月期的回購，規模達到5000億美元。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|-1869點
|21683點
|美國標指
|-162點
|2579點
|美國納指
|-565點
|7387點
|歐洲Stoxx 600指數
|-11.5%
|294.93點
|美匯指數
|+1%
|97.44
|歐元
|-0.8%
|1.1184美元
|日圓
|-0.6%
|105.17兌1美元
|英鎊
|-1.7%
|1.2604美元
|美國2年債息
|-13點子
|0.3858厘
|美國10年債息
|-16點子
|0.708厘
|紐約期油
|-5.0%
|31.34美元
|倫敦布蘭特期油
|-7.1%
|33.25美元
|現貨金
|-2.9%
|1588.4美元
|＊截至本港今晨1時40分