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【美股午市】儲局注資紓緩短暫 道指跌幅再度擴至近1900點

環球經濟金融 02:06 2020/03/13

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美股午市跌幅在聯儲局緊急向市場泵水逾5000億美元後，一度收窄至不足800點，惟其後跌勢再度加劇，道指午市跌近1900點，標指跌近6%，市場避險情緒仍高漲，美債息急挫逾16點子，油價續受壓。

本港時間今晨1時40分，道指跌1869點，報21683點，即市曾最多跌2255點或9.6%；標指跌162點，報2579點，即市曾最多跌240點或8.8%；納指跌565點，報7387點，即市曾最多跌689點或8.7%。

標指11個板塊全軍盡墨，能源股挫9.6%為表現最差，金融股瀉逾9%為第二最差，公用股、非核心必需品、原材料、工業股齊跌逾8%，房地產、必需消費品、資訊科技、通訊服務跌逾7%，跌幅最小的醫療保健股也逾6%。

道指30隻成份股全線下跌，NIKE跌逾一成為跌幅榜首，陶氏、美國運通、迪士尼均跌逾9%，蘋果亦跌5.4%。

美滙走強，升1%至97.44。美債價升息跌，10年債息跌16點子，報0.708厘，2年期債息跌13點子，報0.3858厘。

紐約聯儲銀行周四向銀行體系注入大量資金，周三及周四分別推出5000億美元的三個月期回購，以紓緩國債孳息「高度不尋常混亂」（＂highly unusual" disruptions）情況。該行又表示，本月餘下時間內，每周將會實施一個月期的回購，規模達到5000億美元。

主要資產表現
  今日變幅 最新報＊
美國道指 -1869點 21683點
美國標指 -162點 2579點
美國納指 -565點 7387點
歐洲Stoxx 600指數 -11.5% 294.93點
     
美匯指數 +1% 97.44
歐元 -0.8% 1.1184美元
日圓 -0.6% 105.17兌1美元
英鎊 -1.7% 1.2604美元
     
美國2年債息 -13點子 0.3858厘
美國10年債息 -16點子 0.708厘
     
紐約期油 -5.0% 31.34美元
倫敦布蘭特期油 -7.1% 33.25美元
現貨金 -2.9% 1588.4美元
     
＊截至本港今晨1時40分    

美滙 回購 美股 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 Nike Disney 美國聯儲局

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