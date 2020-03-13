【美股午市】儲局注資紓緩短暫 道指跌幅再度擴至近1900點

美股午市跌幅在聯儲局緊急向市場泵水逾5000億美元後，一度收窄至不足800點，惟其後跌勢再度加劇，道指午市跌近1900點，標指跌近6%，市場避險情緒仍高漲，美債息急挫逾16點子，油價續受壓。

本港時間今晨1時40分，道指跌1869點，報21683點，即市曾最多跌2255點或9.6%；標指跌162點，報2579點，即市曾最多跌240點或8.8%；納指跌565點，報7387點，即市曾最多跌689點或8.7%。

標指11個板塊全軍盡墨，能源股挫9.6%為表現最差，金融股瀉逾9%為第二最差，公用股、非核心必需品、原材料、工業股齊跌逾8%，房地產、必需消費品、資訊科技、通訊服務跌逾7%，跌幅最小的醫療保健股也逾6%。

道指30隻成份股全線下跌，NIKE跌逾一成為跌幅榜首，陶氏、美國運通、迪士尼均跌逾9%，蘋果亦跌5.4%。

美滙走強，升1%至97.44。美債價升息跌，10年債息跌16點子，報0.708厘，2年期債息跌13點子，報0.3858厘。

紐約聯儲銀行周四向銀行體系注入大量資金，周三及周四分別推出5000億美元的三個月期回購，以紓緩國債孳息「高度不尋常混亂」（＂highly unusual" disruptions）情況。該行又表示，本月餘下時間內，每周將會實施一個月期的回購，規模達到5000億美元。