【美股午市】儲局注資救市？ 道指跌幅收窄一半後再挫逾1800點

美國聯儲局透過紐約聯儲銀行，向銀行體系注入5,000億美元短期資金，並擴大聯儲局購買的證券種類，以應對美國債市近期高度不尋常的混亂，消息帶動美股跌幅曾經顯著收窄一半。惟美股的反彈曇花一現，道指最新跌逾1800點。

紐約聯儲銀行宣布，周四及周五將向3個月回購操作市場注入5,000億美元，周五亦會向1個月回購市場注入5,000億美元。

另外，紐約儲行於3月份餘下時間，將向1個月及3個月回購市場每周注入5,000億美元，以維持市場流動性。

美股道指周三跌入技術熊市後，周四延續頹勢，開市跌2197點，低見21355點，其後跌幅更擴大至2255點或9.6%。標指一周內第二度觸發熔斷機制，暫停交易15分鐘，但恢復交易後繼續下跌。

本港時間今晨1時，道指跌1312點，報22240點；標指跌227點，報2514點，即市曾最多跌240點或8.8%；納指跌436點，報7515點，即市曾最多跌689點或8.7%。

美滙走強，升1.4%至97.88，即市曾升穿98關，高見98.31。美債價升息跌，10年債息跌16點子，報0.7017厘

美國總統特朗普下令對歐盟封關，以阻新冠肺炎病例再輸入美國，但此舉被外界質疑無甚效用，憂慮更可能進一步打亂環球經濟。加上美國政治新聞網站《Politico》引述白宮消息指，特朗普可能最快在周四引用《斯塔福德法》（Stafford Act）宣布美國進入災難狀態，美股周四進一步狂瀉。