抗疫戰以外，還有一場國際輿論戰或公關戰在進行着。後者本來是美國主導針對中國，但近日美國後園失火，自身難保，敗象已呈。

美國政府雖不敢違反美國社會的價值觀，直接宣揚種族歧視，但找些外圍人士胡亂指摘中國是疫症散布者，從而使美國人民及世界人民埋怨中國、疏遠中國，卻是符合美國今屆政府的戰略。美國商務部長羅斯不無幸災樂禍地說中國的疫情會使更多職位回流到美國，霍士電視台的一個主持胡說八道地說中國人民都很飢餓，要吃蛇、蝙蝠，以致病毒傳染世人，中國要道歉（為何美國控制豬流感不力，使全球死了57萬人，美國卻不道歉？），《華爾街日報》刊登標題侮辱中國的文章，都是其輿論戰或宣傳戰的例子。

在中國內部，輿情也一直在變化。在武漢封城的初期，從內地網民的反應可見，正面的評價佔主要，人民認為政府行動果敢，否則如何能有此斷然的措施？隨着全國各地爭相支援武漢，顯示出強烈的團結精神，也感動了不少中國人民，甚至世衞到華考察的團隊。

中國迅速控疫 反擊失實批評

不過，曾當「吹哨人」的眼科醫生李文亮的病逝，令中國的輿情出現了一陣子的轉向。李文亮在2月7日去世，當日新增確診個案是3,385宗，中國的疫情仍處於高峰期，曙光只是剛剛稍為顯現，當時春假已過，但未能全面復工，人民的挫折感很強，一大堆不滿言論便湧現出來。政府連忙替李文亮平反，追封他為英雄，才控制住輿論的逆轉。

輿情也真是一頭控制不了的怪物。2月26日，中國大陸以外的新增確診個案數字，首次超過了內地，在當時，內地新增個案早已不斷減少；到了今天，個案比2月初已減少了超過99.5%，本周四更只得18宗新個案。客觀情況的變化，使人民對防疫戰信心大增，內地輿情又變得正面起來。

我多次說過，要評估中國抗疫的表現，必需要作國與國之間的比較。在2月底開始，國外幾個地方出現了大爆發，而且還有兩個到過夏威夷的病人，他們並無到華的旅遊史，亦無證據證明其感染的病毒源頭是中國。這幾個國家處理病情時都手忙腳亂，南韓受到邪教拖累，差點失控，幸好她的防疫制度十分可靠，新增數字後來也控制得住；日本醫療先進，但其政策卻直接促使了鑽石公主號郵輪的大爆發；意大利擁有歐洲一流的醫療系統，但以人口比例計，其感染的個案幾乎是中國的4倍，不但要封城，還要封國！上述的都是先進國家，而且中國的全力抗疫，早已為世界積累到寶貴的經驗與科學知識，及為其他國家爭取到準備時間，但縱然如此，中國控制住疫情的速度仍優於這些國家，這豈不反證出以前對中國努力所作的批評是無的放矢？

美國人漸恐慌 對政府失信心

平情而論，南韓、意大利甚至日本，也都盡了力，中國若有能力，可幫助她們，體現出「人類命運共同體」的風骨。但最使人詫異的，倒是美國這科技大國的不濟。美國政府看到中國的成績已是不舒服，但政府禁止民間驗測，不隔離、不公布數字（其實沒有足夠的驗測又如何公布？）、勸人不戴口罩，又不願透露口罩及藥物主要需從中國購買，特朗普昨天的講話，也只是自吹自擂，市場對美國政府失去信心，股市連日大瀉，政府卻似是束手無策，毫無實質對應。美國人的恐慌情緒逐漸出現，這對美國政府所要打的宣傳戰十分不利，美國人民不免要懷疑，為何中國守得住，美國政府卻表現得如此差勁？

中國自己的宣傳策略，是多報道人民及醫療人員的無私奉獻，因為有實質根據，人民也受到感動。感動國內人民容易，讓世衞的專家了解實情也有很大幫助，但境外的傳媒根本不會報道這些故事，所以也談不上可感動到甚麼人。不過，恐懼情緒可能比感動更能有效改變國際輿情。美國人民雖是大心大肺，但眼見不少國家所遇的困境，自己的股票又縮水，而且知道美國的疫情數字是基於美國根本沒去驗測，再加上特朗普的政敵必把他的荒謬處都挖出來，中美抗疫實況一對比，結果明顯，恐懼情緒已使美國的宣傳戰幾乎崩堤。

要徹底改變歐美對中國的輿情，不可能一蹴即至。但不要忘記，60年代美國社會十分反共，一場越戰使到珍惜生命的美國人變得很左；70年代，美國校園輪流放映《東方紅》歌劇，卻能招來大量美國觀眾。輿情也可能物極必反，走向反面。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》

▲ 中國的醫療人員奮力抗疫，令新增確診個案不斷減少。（法新社資料圖片）