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【新冠肺炎】瑞銀警告：全球大流行　環球股市再急挫兩成

金融經濟 23:56 2020/03/12

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新型冠狀病毒肺炎於全球大流行，券商瑞銀表示，因應疫情大爆發，中國經濟增長步伐放慢，油價崩坍，未來4至6周供應鏈將再度出現破壞，因此全線調整25個國家、以至主要資產的預測，直言「We are revising...everything（我們正在調整所有的預測）」 ，並預期環球股市最多將跌兩成。

瑞銀預期，今年環球經濟增長將降速至2.3%，較原預期再下調0.6個百分點，全球將有8個國家陷入衰退。

單計美國，今年第2季經濟將開始收縮，而聯儲局分兩階段將聯邦基金利率下調至0，並預料新興市場的加權平均政策利率會下跌90個基點；發達市場下降80個基點。

考慮到疫情確診病例會繼續大幅增加，即使在最樂觀的情形下，預計未來幾周市場情緒仍然低迷，直言未來1個月都未會見底。

若疫情受控，則今年底環球股市受惠於刺激經濟政策，將會創出新高。北亞及美國領漲，而歐洲和其他新興市場則落後。

不過，若在感染人數以1000為系數增加的中等情景，以及新冠肺炎發展成真正的全球大流行病，全球增長率可能降至1.6%甚至0.8%。中等情景和全球大流行情景下，全球股市分別下挫5%和20%。

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