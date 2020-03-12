【熊市來襲】道指1個月暴瀉8000點　港股ADR近全線受壓

新冠肺炎演變成全球大流行疫症，掀起市場避險情緒暴漲。美股標普500指數早段跌7%再觸及跌停第一關，港股美國預託證券（ADR）幾乎全線下跌，僅以新世界ADR價格挫13.8%最傷。

美股道指自2月中以來，累積蒸發8000點，連帶歐洲股市亦爆發股災。

截至晚上11時20分，除長建 （01038） ADR逆市微升2.4%，其餘港股ADR全線下跌，暫時共有5隻港股ADR跌幅達1成以上。

新世界 （00017） ADR折合8.353港元，較港收市價9.11元再低8.3%；長和 （00001） ADR價跌12.49%，折合55.556港元，較港收市價再低約3元；中國聯通 （00762） ADR跌11%折合4.946港元；中銀香港 （02388） ADR折合22.657港元，較港收市價再低1.14元。

其他焦點股，滙豐 （00005） ADR最新跌9.15%、折合43.652港元；騰訊 （00700） ADR現跌6.5%，折合約345元。

以ADR比例指數計，恒指明低開1200點，報23090，但曾一度跌穿2萬3關口。

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