  • 19°C
香港時間 : 2020313日 (五) 00:08
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【熊市來襲】道指1個月暴瀉8000點　港股ADR近全線受壓

金融經濟 23:34 2020/03/12

分享：

新冠肺炎演變成全球大流行疫症，掀起市場避險情緒暴漲。美股標普500指數早段跌7%再觸及跌停第一關，港股美國預託證券（ADR）幾乎全線下跌，僅以新世界ADR價格挫13.8%最傷。

美股道指自2月中以來，累積蒸發8000點，連帶歐洲股市亦爆發股災。

截至晚上11時20分，除長建 （01038） ADR逆市微升2.4%，其餘港股ADR全線下跌，暫時共有5隻港股ADR跌幅達1成以上。

新世界 （00017） ADR折合8.353港元，較港收市價9.11元再低8.3%；長和 （00001） ADR價跌12.49%，折合55.556港元，較港收市價再低約3元；中國聯通 （00762） ADR跌11%折合4.946港元；中銀香港 （02388） ADR折合22.657港元，較港收市價再低1.14元。

其他焦點股，滙豐 （00005） ADR最新跌9.15%、折合43.652港元；騰訊 （00700） ADR現跌6.5%，折合約345元。

以ADR比例指數計，恒指明低開1200點，報23090，但曾一度跌穿2萬3關口。

相關文章：

【熊市來臨】環球股災歐美全綫挫逾7%　港夜期低水1200點（不斷更新）

【熊市來臨】股神巴菲特︰我活了89年 第一次見到這樣的市場

【熊市來臨】美股速墮熊市速度快87股災一倍　歷史數據：跌3成才見底

美股 香港股票 ADR 長和（00001） 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 中國聯通（00762） 道瓊斯工業平均指數 標準普爾500指數 美國

上一篇文章

【環球股災】夜期急挫5%　道指跌2029點 歐全綫挫逾9%（不斷更新）

下一篇文章

美股正股期貨斷跌停　恒指夜期也設「漲跌停」機制
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）
【入境限制】港人外遊入境限制　一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十六版）
【入境限制】港人外遊入境限制　一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十六版）
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）
【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？
【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？