【意大利疫情】國家淪陷 豈止人口老化咁簡單

意大利的新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情持續惡化，最新確診人數突破4萬，死亡人數突破4000，較中國死亡人數更多。意大利當局指出，目前新冠肺炎的死亡病例中，近6成是80歲或以上人士，3成是七旬人士。有關數字亦與世衛及醫學專家的說法吻合，年長人士、尤其是長期病患者，較易死於新型冠狀病毒。

日本長者比重更多，僅17人死亡

封關「唧牙膏」，封城範圍太小

隔離只求居民自律，政府太包容

按華盛頓非牟利組織Population Reference Bureau數據，2015年，以65歲或以上長者佔人口比重計算，意大利市全球第2老人口國家，比率達22.4%。

惟單憑這點，難以判定人口老化，就是意大利死亡人數特別高的主要原因，皆因全球長者佔人口比重最高、達26%的日本，也是新冠肺炎疫情另一重災區，但撇除遊輪鑽石公主號的個案，日本只有約1000人確診，35人死亡。

相反，綜觀意大利、伊朗等新冠肺炎死亡人數較多的國家，卻有着政府應變速度及措施成效存疑，以至人民的生活習慣及文化傳統等類似因素。誰敢說這些不能量化的因素，不是推升死亡率的更重要因素呢？

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以意大利為例，由發現「1號病人」至祭出全國封城措施，花了足足20日。分析普遍認為，意大利政府起初應對新冠肺炎疫情速度不夠快、隔離範圍不足、民眾違反封城規定，才導致今日局面。

首先，雖然意大利全球首批停止來往中國航班的國家，但礙於歐盟的人民自由流動法則，有關禁航令顯然無法阻止來自中國的人進入意大利。

事實上，意大利至今仍不知道誰是「零號病人」，而「1號病人」馬蒂亞（Mattia）的感染途徑同樣未明。

意大利首次封城是馬蒂亞確診的那一天，但只隔離少數的小區或城市，以免旅遊城市陷恐慌和打擊經濟活動。這稱大家都會感同身受的「唧牙膏」式封關行動，看似是無可厚非的安排，但事實證明並不足夠。

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其次，意大利人熱愛親吻臉龐打招呼，又喜歡與親朋好友高談闊論，但與歐洲多國及美國人一樣，防疫意識太低，甚至視帶口罩等同患病的禁忌。最有力證據這幾天的電視或網上片段，均可看見米蘭街頭帶上口罩的人寥寥可數。

最後，記得在疫情爆發的頭幾日，很多意大利人都嘲笑封城規定，試圖離開封鎖區域，或者無視當局的公共衛生建議，意大利政府則採取包容態度，只要求民眾自律。

直至3月9日這個意大利正式「鎖國」的晚上，總理孔特（Giuseppe Conte）才明言將對違反新規定的人，採取嚴厲懲罰。

說實在，就算沒有新冠肺炎這類傳染力強的傳染病，年老及有長期病患人士的死亡率，亦向來高於年輕及身體健康的人士。

政府反應太慢、居民的傳統習慣，以至社會輕視疫情，才是值得大家憂慮的疫情擴散原因，也是環球多國相繼被新冠肺炎攻陷的共通點，更是全球領袖必須銘記在心的重點。