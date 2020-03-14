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【美國疫情】美國進入災難狀態 斯塔福德法是甚麼？

環球政治 10:42 2020/03/14

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新冠肺炎在美國的疫情持續加劇，總統特朗普（Donald Trump）引用《斯塔福德法》（Stafford Act），宣布國家進入災難狀態。究竟《斯塔福德法》是甚麼？

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《斯塔福德法》全稱為《斯塔福德災難與緊急援助法》（Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act），在1988年通過，屬於美國聯邦法例，用以在面臨重大災難時，從聯邦政府層面有系統地向州和地方政府提供應對災難的援助，包括調動聯邦基金。

聯邦援助行動將會由聯邦緊急事務管理署牽頭，可動用28個聯邦機構和美國紅十字會等非政府組織，協助應對災難。

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假如有追看美國政治電視劇的讀者，對於《斯塔福德法》未必會感覺陌生，因為在《紙牌屋》（House of Cards）中，男主角安德伍德（Frank Underwood）便曾經動用此法例，向他力主的全民就業計劃撥款30億美元，被政敵狙擊他濫用法例。

雖然上述只是電視劇情節，但同樣憂慮在現實中也存在。2012年公布的國會研究報告指出，總統愈來愈多引用該法例來宣布某地區進入緊急狀態，令國會關注可能存在濫用情況。

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