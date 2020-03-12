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夜期「上/下限價機制」是什麼？ 有別於「熔斷機制」？

金融經濟 23:26 2020/03/12

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夜期實施價格「5%上/下限價機制」，交易價格超過該範圍不獲接納，但不等於暫停交易。

「夜期」正確名稱其實是「收市後交易時段」（After-hours trading），於收市後時段執行的所有交易歸入下一個交易日。夜期實行價格「上/下限價機制」，通常為價格上/下限5%，即當價格低於正常交易時段內現貨與合約最後交易價格的95%，或者價格高於105%的買入指令，均不獲接納。簡單來說，交易價格不超過95%至105%的這個區間可被接納。

此外，價格「上/下限價機制」將適用於所有合約月份。如果當價格觸及「上/下限價機制」時候，交易不會暫停，但投資者無法以超出這個範圍外的價格進行交易，這是有區別於「短暫停牌機制」。

港交所 （00388） 於去年8月中旬發布諮詢文件，公開征詢市場對優化證券市場開市前時段，以及市調機制（俗稱：冷靜期）的意見。有意擴大「熔斷機制」涵蓋的股票範圍，並按不同指數成分股分層設定「熔斷」觸發界。

港交所在去年12月作出結論，決定分階段推出優化後的開市前時段及市調機制，先推出優化市調機制，而優化開市前時段，會在港交所與市場參與者完成相應技術改動及測試後才推出。 實施詳情及時間表會適時公布，暫定於2020年第二季在OTP-C系統上推出經優化的市調機制，及在2020年下半年在同一系統上推出經優化的開市前時段。

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