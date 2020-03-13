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【恒指夜期熔斷？】美股正股期貨屢熔斷跌停　恒指夜期也設「漲跌停」機制

金融經濟 00:10 2020/03/13

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美股屢次觸發熔斷機制，恒指夜期（即收市後交易時段，After-hours trading）也有漲跌停安排，但與美股熔斷暫停交易不盡相同。恒指夜期實行價格「上/下限價機制」，通常為價格上/下限5%，即當價格低於正常交易時段內現貨與合約最後交易價格的95%，或者價格高於105%的買入指令，均不獲接納。

此外，價格「上/下限價機制」將適用於所有合約月份。如果當價格觸及「上/下限價機制」時候，交易不會暫停，但投資者無法以超出這個範圍外的價格進行交易，這是有區別於「短暫停牌機制」。

簡單來說，恒指夜期漲跌幅不會多於5%，但交易不會因此中斷。3月12日晚為港股夜期實行以來首次觸發漲跌停機制。

港交所 （00388） 於去年8月中旬發布諮詢文件，公開征詢市場對優化證券市場開市前時段，以及市調機制（俗稱：冷靜期、VCM），也詢問市場對引入全市場層面的停市機制意見。

港交所在去年12月作出結論，決定分階段推出優化後的開市前時段及市調機制，由於市場對該議題未有一致意見，香港交易所認為現階段無法決定應否實施，意味短期內港股不會有全市場層面的熔斷機制。

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