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【新股IPO】九尊數字互娛下調發售價10% 每股定價1.35元

金融經濟 21:46 2020/03/12

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九尊數字互娛宣布啟動靈活定價機制下調發售價，最終定價為每股1.35元，低於招股價區間下限10%，集資所得款項減少至約1億元。（資料圖片） 

手機遊戲開發商九尊數字互娛 （新上市編號：01961） 宣布，鑒於股市波動以及近期中國的不利公共衛生發展，將啟動靈活定價機制下調發售價，最終定價為每股1.35元，低於招股價區間下限10%，集資所得款項減少至約1億元。 

九尊數字互娛集團招股價介乎1.5元至1.8元，採用靈活定價機制，可將將發售價下調至不得超過於招股章程所載的指示性發售價的10%，或發售價範圍下限的10%，一手（2000股）入場費3636元，將於下周二（17日）掛牌，力高企業融資為獨家保薦人。

集團非執行董事兼公司秘書徐穎德曾於記者會上表示，由於目前市況不確定性，希望可以按照市場實際情況定價，達到雙贏局面。

值得注意的是，「商品大王」羅傑斯（Jim Rogers）通過認購上市前可轉股債券，參與其首次公開發售的投資。早前有消息亦指，該股獲中手游 （00302） 及京基金融認購，該股錄1.7億元孖展額，超購6.6倍。

相關文章：【新股IPO】九尊數字互娛一手入場費3636元　商品大王羅傑斯參與認購

相關文章：【新股IPO】九尊數字互娛獲中手游、京基金融認購

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追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

責任編輯：趙偉津

 

香港股票 IPO 九尊數字互娛（01961） 中手遊（00302） 集資 孖展

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