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【美股早市】特朗普傳將宣布美國進入災難狀態 道指瀉近2200點 標指一周第2次跌停

環球經濟金融 22:24 2020/03/12

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美國總統特朗普下令對歐盟封關，以阻新冠肺炎病例再輸入美國，但此舉被外界質疑無甚效用，更可能進一步打亂環球經濟。加上美國政治新聞網站《Politico》引述白宮消息指，特朗普可能最快在周四引用《斯塔福德法》（Stafford Act）宣布美國進入災難狀態。美股道指周三跌入技術熊市後，周四延續頹勢，開市跌2197點，低見21355點。標指一周內第二度觸發熔斷機制，暫停交易15分鐘，但恢復交易後繼續下跌。

美國據報將進入災難狀態 斯塔福德法是甚麼？

重磅股波音（Boeing，美：BA）領跌，挫14.2%，主因華盛頓州議會通過措施，取消向波音和其他航天相關公司的稅務優惠，冀阻止歐盟向美國貨加徵關稅。

歐洲央行出乎預期，未有宣布減息，歐元受壓，最多挫1.2%，報1.1132美元；美匯指數反彈，升1%，報97.47；英鎊最多跌1.8%，報1.2584美元。

美元走強，避險資產相應下跌，日圓曾挫0.9%，報105.43兌1美元；現貨金跌3.6%，報1576.9美元。但美國債價上升，10年債息曾跌23點子，報0.6299厘。

特朗普對歐盟封關，進一步打擊原油需求，紐約期油和布蘭特期油挫9%和9.1%，報30.02美元和32.52美元。

主要資產表現
  今日變幅 最新報＊
美國道指 -1869點 21683點
美國標指 -195點 2545點
美國納指 -522點 7429點
歐洲Stoxx 600指數 -9.7% 300.84點
     
美匯指數 +1% 97.47
歐元 -1.1% 1.1151美元
日圓 -0.9% 105.43兌1美元
英鎊 -1.6% 1.2615美元
     
美國2年債息 -8點子 0.4314厘
美國10年債息 -17點子 0.6986厘
     
紐約期油 -6.4% 30.87美元
倫敦布蘭特期油 -7.2% 33.2美元
現貨金 -3.6% 1576.9美元
     
＊截至本港晚上10時20分    

美股 標準普爾500指數 納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數 波音（Boeing，美：BA） 特朗普 白宮 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

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