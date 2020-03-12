【美股早市】特朗普傳將宣布美國進入災難狀態 道指瀉近2200點 標指一周第2次跌停

美國總統特朗普下令對歐盟封關，以阻新冠肺炎病例再輸入美國，但此舉被外界質疑無甚效用，更可能進一步打亂環球經濟。加上美國政治新聞網站《Politico》引述白宮消息指，特朗普可能最快在周四引用《斯塔福德法》（Stafford Act）宣布美國進入災難狀態。美股道指周三跌入技術熊市後，周四延續頹勢，開市跌2197點，低見21355點。標指一周內第二度觸發熔斷機制，暫停交易15分鐘，但恢復交易後繼續下跌。

美國據報將進入災難狀態 斯塔福德法是甚麼？

重磅股波音（Boeing，美：BA）領跌，挫14.2%，主因華盛頓州議會通過措施，取消向波音和其他航天相關公司的稅務優惠，冀阻止歐盟向美國貨加徵關稅。

歐洲央行出乎預期，未有宣布減息，歐元受壓，最多挫1.2%，報1.1132美元；美匯指數反彈，升1%，報97.47；英鎊最多跌1.8%，報1.2584美元。

美元走強，避險資產相應下跌，日圓曾挫0.9%，報105.43兌1美元；現貨金跌3.6%，報1576.9美元。但美國債價上升，10年債息曾跌23點子，報0.6299厘。

特朗普對歐盟封關，進一步打擊原油需求，紐約期油和布蘭特期油挫9%和9.1%，報30.02美元和32.52美元。