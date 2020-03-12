  • 20°C
香港時間 : 2020312日 (四) 22:14
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

阿里巴巴Lazada 平台商家涉炒口罩 　遭泰國採法律行動

金融經濟 20:56 2020/03/12

分享：

阿里巴巴旗下東南亞電商平台Lazada泰國站上3商家被發現賣高價口罩，泰國商務部表示將採取法律行動。

泰國商務部將對阿里巴巴 （09988） 東南亞電商平台Lazada採取法律行動，主要因平台上的三名商家在新冠肺炎疫情期間販賣高價口罩。此外，泰國商務部也通知Lazada泰國站的首席執行官，作為中間商，平台可能在法律監管下受到懲罰。

Lazada回應本報查詢表示，Lazada始終尊重當地的法律、法規和政府政策，以確保平台的生態系統健康。Lazada泰國一直支持泰國內貿部的措施，以維持包括口罩在內的基本物資的合理價格。Lazada泰國已知悉商務部相關評論，目前正在進行內部調查。

泰國上月將醫用口罩和洗手液列為受管制商品，從而設定了價格上限。泰國商務部長Jurin Laksanavisit在新聞發布會表示，Lazada泰國站的3家入駐商家被發現以過高的價格出售醫用口罩，超過了每個口罩2.5泰銖的控制價格。3商家出售的口罩平均價格在22泰銖到26泰銖（約5.4至6.4港元）。

這三家口罩商家可能面臨最高7年的監禁和最高14萬泰銖（約3.4萬港元）的罰款。

Lazada回應本報查詢時續稱，Lazada泰國一直積極監控疫情的情況和新規定，以便更好地教育平台上的賣家。如果任何賣家堅持抬高口罩價格，Lazada將會把相關產品下架。

相關文章：

【新冠肺炎】阿里巴巴國際站：跨境物流大規模恢復　不漲物流費

【阿里巴巴招股價】阿里巴巴逼回港上市後新低　午後「千人操」買盤捕189元（第二版）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香港股票 阿里巴巴－SW（09988） 口罩 泰國 東南亞 新冠肺炎

上一篇文章

【熊市來臨】美股速墮熊市速度快87股災一倍　歷史數據：跌3成才見底

下一篇文章

【全球大流行】皇馬共用設施出事 西甲宣布停賽兩周
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？
【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？
【入境限制】港人外遊入境限制　一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十六版）
【入境限制】港人外遊入境限制　一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十六版）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）