阿里巴巴Lazada 平台商家涉炒口罩 　遭泰國採法律行動

▲ 阿里巴巴旗下東南亞電商平台Lazada泰國站上3商家被發現賣高價口罩，泰國商務部表示將採取法律行動。

泰國商務部將對阿里巴巴 （09988） 東南亞電商平台Lazada採取法律行動，主要因平台上的三名商家在新冠肺炎疫情期間販賣高價口罩。此外，泰國商務部也通知Lazada泰國站的首席執行官，作為中間商，平台可能在法律監管下受到懲罰。

Lazada回應本報查詢表示，Lazada始終尊重當地的法律、法規和政府政策，以確保平台的生態系統健康。Lazada泰國一直支持泰國內貿部的措施，以維持包括口罩在內的基本物資的合理價格。Lazada泰國已知悉商務部相關評論，目前正在進行內部調查。

泰國上月將醫用口罩和洗手液列為受管制商品，從而設定了價格上限。泰國商務部長Jurin Laksanavisit在新聞發布會表示，Lazada泰國站的3家入駐商家被發現以過高的價格出售醫用口罩，超過了每個口罩2.5泰銖的控制價格。3商家出售的口罩平均價格在22泰銖到26泰銖（約5.4至6.4港元）。

這三家口罩商家可能面臨最高7年的監禁和最高14萬泰銖（約3.4萬港元）的罰款。

Lazada回應本報查詢時續稱，Lazada泰國一直積極監控疫情的情況和新規定，以便更好地教育平台上的賣家。如果任何賣家堅持抬高口罩價格，Lazada將會把相關產品下架。

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