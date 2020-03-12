【新冠肺炎】遊客不見了　港服務業何時有轉機？　

▲ 旅客來香港玩，自然較肯花錢坐的士。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦指，現時提供本地旅遊服務的巴士近乎零生意；另一邊廂，隨着港澳旅遊人數減少，港澳跨境巴士的生意跌三分之一。有何解決方法？「旅遊服務以人為本，無人的話無任何方法解決到。」

但現時政府對旅遊巴士的援助少，他希望政府可協助業界過渡。崔定邦進一步形容，現時旅遊業前路困難重重，不知可以捱到多久，唯有等疫情過後，社交活動恢復正常才有轉機。

的士業：旅客生意歸零 港企復工有幫助

旅客來香港玩，自然較肯花錢坐的士。的士司機從業員總會秘書長黃大海表示，過去旅客和本地客分別佔3成和7成，但受疫情影響，失去所有旅客生意，同時本地客亦大跌，更指出最差時本地客跌至只有1成。

幸好港企近日陸續復工，加上市民開始願意出街，生意回升至2成，惟支出與收入至今仍未能平衡，更形容每日開工是「倒貼」。雖然中國和香港的確診數字似有放緩，但歐洲方面又不斷爆發。黃形容現時情況「一波未平一波又起」，業界前景更是「前路茫茫」，並不樂觀。

聯邦酒樓：生意續跌 或考慮暫時停業

聯邦酒樓集團董事副總監鍾家寶指，現時生意大跌6成，有9成宴會取消或延期，雖然外賣生意倍增，但外賣所賺的遠不及宴會及酒席，彌補不到昂貴的開支。生意持續下滑的話，「可能考慮暫時停業」，直至港人肯外出消費才重開店，但暫未有結業打算，希望「盡量捱住先」。

近日全港復工，鍾家寶指，午市生意亦無明顯好轉，荼市及晚市更疲弱，還要看復工後疫情會否再度爆發，及全球疫情的形勢。現時唯有縮減營運成本，包括縮短營業時間及員工放無薪假。她希望，政府增加資助，以及業主可將租金與營業額掛勾。

記者：朱悅瀅、馬意文