  • 20°C
香港時間 : 2020312日 (四) 20:39
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

Whatsapp月活躍用戶首超Facebook 登頂全球最熱門APP

金融經濟 20:15 2020/03/12

分享：

根據App Annie數據，Whatsapp去年月活躍用戶超過Facebook，成為全球最熱門應用程式。

Facebook（美：FB）去年繼續包攬全球最受歡迎App首三位，據市場調研機構AppAnnie數據，以月活躍用戶數計，Whatsapp、Facebook、Facebook Messenger分別位列去年全球熱門應用的冠亞季軍。值得注意是，本次是whatsapp首次超越Facebook，在全球登頂。

事實上，今年2月whatsapp曾在官網發文，透露其全球月活躍用戶數已經超過20億，成為Facebook旗下第二款月活躍用戶過20億的應用程式。

榜單相較去年未有太大變動，但字節跳動旗下的抖音短視頻去年打入十大，排名第6位。騰訊 （00700） 旗下的微信、QQ分別位列第四、第八位；Facebook旗下社交平台Instagram排第五；阿里巴巴 （09988） 旗下支付寶、淘寶分別位列第七、第九位。

遊戲方面，騰訊 （00700） 旗下《PUBG Mobile》在全球擁有最多月活躍用戶，《王者榮耀》、《和平精英》分別排第三、第五名。

相關文章：

Whatsapp終於可以用「Dark Mode」　幾步教你玩轉黑暗模式

WhatsApp用戶數量突破20億　未有任何廣告收入

 

香港股票 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） Facebook（美：FB） Facebook WhatsApp 支付寶 微信 抖音 QQ

上一篇文章

【新冠肺炎】FinTech比賽FINSPIRE　轉全網上舉行減傳播風險

下一篇文章

【全球大流行】新冠肺炎累NBA停賽　NBA將損失多少？　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）
【滙豐股價】滙豐前員工拆解　前CEO突然辭職原因（下集）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【入境限制】泰國實施入境隔離14日政策　包括中港澳韓等旅客
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）
【環球股災】美股熔斷後港夜期倒升103點　滙豐外圍跌至48.2元（不斷更新）
【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？
【滙豐控股】滙豐股價除淨後外圍一度跌穿50元　要入貨？
【入境限制】港人外遊入境限制　一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十六版）
【入境限制】港人外遊入境限制　一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第十六版）