Whatsapp月活躍用戶首超Facebook 登頂全球最熱門APP

▲ 根據App Annie數據，Whatsapp去年月活躍用戶超過Facebook，成為全球最熱門應用程式。

Facebook（美：FB）去年繼續包攬全球最受歡迎App首三位，據市場調研機構AppAnnie數據，以月活躍用戶數計，Whatsapp、Facebook、Facebook Messenger分別位列去年全球熱門應用的冠亞季軍。值得注意是，本次是whatsapp首次超越Facebook，在全球登頂。

事實上，今年2月whatsapp曾在官網發文，透露其全球月活躍用戶數已經超過20億，成為Facebook旗下第二款月活躍用戶過20億的應用程式。

榜單相較去年未有太大變動，但字節跳動旗下的抖音短視頻去年打入十大，排名第6位。騰訊 （00700） 旗下的微信、QQ分別位列第四、第八位；Facebook旗下社交平台Instagram排第五；阿里巴巴 （09988） 旗下支付寶、淘寶分別位列第七、第九位。

遊戲方面，騰訊 （00700） 旗下《PUBG Mobile》在全球擁有最多月活躍用戶，《王者榮耀》、《和平精英》分別排第三、第五名。

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