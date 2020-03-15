【新股IPO】諾誠健華現抽飛　點解要買生科股？

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環球股市大幅下挫，市場避險情緒升溫，資金紛撤離股市場，不過，未錄盈利生物科技公司諾誠健華醫藥 （新上市編號：09969） 招股孖展認購額，在環球大跌市中仍算不俗，為何資金反而湧入諾誠健華？。
因為生科股現時未到揭盅的時候。未錄盈利生物科技企業，於發展初期的估值普遍較低，但企業發展需要資金，入股的投資價值高。同時，正正因為風險亦高，此類公司尚未能實現盈利能力，亦難以預測何時方錄盈利，且要面對未來藥物於臨床實驗階段的失敗風險、藥物不獲批的監管風險等，才令現時水位較多，金蛋要一段時間才有孵化結果。
背後陣容「星光熠熠」 給予投資者一定信心
此外，未看諾誠健華保薦團隊及股東，單看其基礎投資者陣容已經為投資者帶來信心，是次招股諾誠健華共引入12名基礎投資者，認購1.6億美元（約12.8億港元），佔集資額57.1%至62.4%，假設超額配股權獲悉數行使，並以即最高發售價計算，12名基礎投資者將於上市後持股近11.1%，而上述基投均設6個月禁售期，意味已有11.1%的股份不能減持，帶來一定保障。
值得注意的是，12名基投均為知名基金及企業，而保薦人摩根士丹利及高盛亦為知名大行，創辦人更是醫學界名人，為市場打下強心針，吸引眾多機構投資者及散戶聞風而至。（詳細見另文：【新股IPO】諾誠健華股東、基投「星光熠熠」 溫家寶兒子前員工都有份）
現金流充裕 核心產品上市申請已獲受理
諾誠健華於2015年11月成立，是一間處於臨床階段的生物醫藥公司，不過集團於短短5年年，已擁有9種新型候選藥物，有3款藥物處於臨床階段，當中核心產品「奧布替尼」已經於去年11月提交慢性淋巴細胞白血病、小淋巴細胞淋巴瘤的新藥上市申請，並已獲受理，另外亦於今年1月提交套細胞淋巴瘤的新藥上市申請，將為集團未來的業績爆發定下基石。
從虧損數字看，自2017至今，集團持續經營虧損合計超15億元（人民幣，下同），不過，截至去年9月底止，諾誠健華現金及銀行結餘達23.5億元，集團亦表示，足夠應付未來12個月的現金需求，計及是次集資的22.4億港元，相信其現金流充足。
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去年8隻未錄盈利生科股 僅4隻首日升
雖然股份背後陣容鼎盛，但投資者亦要參考板塊過往表現。自港交所 （00388） 在2018年4月修訂上市規則，允許未盈利生物科技企業來港上市後，不斷有相關企業闖關，單計去年，已有8間未錄盈利生物科技公司掛牌。
值得注意的是，當中僅4隻首日錄升幅，而其後市表現亦未如理想，除康希諾生物 （06185） 首掛升57.7%，至今累升2.6倍，康寧傑瑞製藥 （09966） 首掛32.4%，至今累升40.4%，其餘6股已經跌破招股價水平。
在現時市況下，即使醫藥板塊當炒，亦難免受大市氣氛拖累，或難有強勢升幅。
|股份
|首日表現
|累積表現
|上市日期
|康希諾生物 （06185）
|57.73%
|259.09%
|28/03/19
|康寧傑瑞製藥 （09966）
|32.35%
|40.39%
|12/12/19
|亞盛醫藥 （06855）
|9.94%
|-17.98%
|28/10/19
|基石藥業 （02616）
|7.17%
|-17.17%
|26/02/19
|復宏漢霖 （02696）
|-0.30%
|-21.17%
|25/09/19
|東曜藥業 （01875）
|-4.43%
|-42.90%
|08/11/19
|邁博藥業 （02181）
|-19.33%
|-39.33%
|31/05/19
|中國抗體 （03681）
|-21.05%
|-57.24%
|12/11/19
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諾誠健華將於周一（16日）截止公開招股，計劃發行2.5億股，每股招股價介乎8.18元至8.95元，一手（1000股）入場費9040元，集資最多22.4億元，3月23日上市，摩根士丹利及高盛為聯席保薦人。
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責任編輯：趙偉津