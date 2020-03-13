【新股IPO】環球大跌市 諾誠健華孖展仍大增 點解要買生科股？

▲ 環球股市大幅下挫，市場避險情緒升溫，資金紛撤離股市場，不過，未錄盈利生物科技公司諾誠健華醫藥昨次日招股孖展逆市續增，為何投資者要買生科新股？（資料圖片）

環球股市大幅下挫，市場避險情緒升溫，資金紛撤離股市場，不過，未錄盈利生物科技公司諾誠健華醫藥 （新上市編號：09969） 昨次日招股孖展逆市續增，綜合9間券商，合共借出446億元孖展額，超購逾199倍，當中輝立達200億元，其企業融資經理陳英傑更預料，該股公開發售部分有望超購逾500倍，凍資超過1,100億元。

未錄盈利生物科技企業於發展初期的估值普遍較低，投資價值高，但同時風險亦頗高，此類公司尚未能實現盈利能力，亦難以預測何時方錄盈利，且要面對未來藥物於臨床實驗階段的失敗風險、藥物不獲批的監管風險等，在現時市況下，投資者理應避開此類股份，為何反而有更多資金湧入諾誠健華？

背後陣容「星光熠熠」 給予投資者一定信心

未看諾誠健華保薦團隊及股東，單看其基礎投資者陣容已經為投資者帶來信心，是次招股諾誠健華共引入12名基礎投資者，認購1.6億美元（約12.8億港元），佔集資額57.1%至62.4%，假設超額配股權獲悉數行使，並以即最高發售價計算，12名基礎投資者將於上市後持股近11.1%，而上述基投均設6個月禁售期，意味著已有11.1%的股份不能減持，帶來一定保障。

值得注意的是，12名基投均為知名基金及企業，而保薦人摩根士丹利及高盛亦為知名大行，創辦人更是醫學界名人，為市場打下強心針，吸引眾多機構投資者及散戶聞風而至。（詳細見另文：【新股IPO】諾誠健華股東、基投「星光熠熠」 溫家寶兒子前員工都有份）

現金流充裕 核心產品上市申請已獲受理

諾誠健華於2015年11月成立，是一間處於臨床階段的生物醫藥公司，不過集團於短短5年年，已擁有9種新型候選藥物，有3款藥物處於臨床階段，當中核心產品「奧布替尼」已經於去年11月提交慢性淋巴細胞白血病、小淋巴細胞淋巴瘤的新藥上市申請，並已獲受理，另外亦於今年1月提交套細胞淋巴瘤的新藥上市申請，將為集團未來的業績爆發定下基石。

從虧損數字看，自2017至今，集團持續經營虧損合計超15億元（人民幣，下同），不過，截至去年9月底止，諾誠健華現金及銀行結餘達23.5億元，集團亦表示，足夠應付未來12個月的現金需求，計及是次集資的22.4億港元，相信其現金流充足。

相關文章：【新股IPO】諾誠健華醫藥聆訊過關、料下周三招股 能否成下一個市場焦點？

去年8隻未錄盈利生科股 僅4隻首日升

雖然股份背後陣容鼎盛，但投資者亦要參考板塊過往表現。自港交所 （00388） 在2018年4月修訂上市規則，允許未盈利生物科技企業來港上市後，不斷有相關企業闖關，單計去年，已有8間未錄盈利生物科技公司掛牌。

值得注意的是，當中僅4隻首日錄升幅，而其後市表現亦未如理想，除康希諾生物 （06185） 首掛升57.7%，至今累升2.6倍，康寧傑瑞製藥 （09966） 首掛32.4%，至今累升40.4%，其餘6股已經跌破招股價水平。

在現時市況下，即使醫藥板塊當炒，亦難免受大市氣氛拖累，或難有強勢升幅。

股份 首日表現 累積表現 上市日期 康希諾生物 （06185） 57.73% 259.09% 28/03/19 康寧傑瑞製藥 （09966） 32.35% 40.39% 12/12/19 亞盛醫藥 （06855） 9.94% -17.98% 28/10/19 基石藥業 （02616） 7.17% -17.17% 26/02/19 復宏漢霖 （02696） -0.30% -21.17% 25/09/19 東曜藥業 （01875） -4.43% -42.90% 08/11/19 邁博藥業 （02181） -19.33% -39.33% 31/05/19 中國抗體 （03681） -21.05% -57.24% 12/11/19

相關文章：【新股IPO】諾誠健華認購火熱超購逾260倍 未有盈利生物科技股後市表現參差？

諾誠健華將於下周一（16日）截止公開招股，計劃發行2.5億股，每股招股價介乎8.18元至8.95元，一手（1000股）入場費9040元，集資最多22.4億元，3月23日上市，摩根士丹利及高盛為聯席保薦人。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】

責任編輯：趙偉津