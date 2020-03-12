【全球大流行】新冠肺炎累NBA停賽　NBA將損失多少？　

新冠肺炎疫情為籃球迷投下震撼彈！NBA爵士球員Rudy Gobert確診感染新冠肺炎後，NBA隨即宣布暫停今季（2019-20）餘下賽事，國際籃球會（FIBA）亦於明日（13日）起暫停全部賽事。全球廣大球迷不單少了娛樂，對NBA的商業損失更無可估計。原來單是門票收入一項，NBA將會損失約42億元。

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據福布斯披露，NBA於2018-19賽季營收為87.6億美元（約683億港元），不計季後賽，門票、套房，停車場和特許經營的收入逾25億美元，其中門票收入達19.4億美元。以NBA有30枝球隊計，平均每隊收入約29.2億美元，門票收入近6467萬美元，佔比約22%。

有外媒指，大部分球隊至下月賽季完結前還剩下約9場主場比賽，有NBA內部人士估計，每場比賽門票收入約200萬美元，意味今季至少減少5.4億美元（約42.1億港元）。

當然，球隊、球星及座位均令每隊的收入出現差異，但無可否認是，門票損失將連帶影響到下個賽季各隊的團隊薪資上限。有外媒預計，下個賽季團隊薪資上限將下調至800萬美元。

停賽累周邊收益 NBA價值達10億美元

事實上，NBA極具吸金能力，賽事暫停，周邊收益大受衝擊，亦禍及其他商業合作伙伴，例如騰訊 （00700） 。

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NBA常規賽完結後，4月下旬便會舉行季後賽，預定起碼有16場賽事。

若將商業贊助及電視轉播權的交易考慮在內，NBA標籤的價值接近10億美元（約78億港元） ，相信取消季後賽該金額將會再推高。

其實，基於疫情考慮，NBA已呼籲球員減少與球迷近距離接觸，並禁止傳媒進入球員休息室，早前更傳出或會閉門作賽的消息。若NBA決定季後賽閉門作賽，至少力保賽事直播、轉播等收益不會「告吹」。

由於疫情在歐美地區未受控，多個藝術、體育界等大型活動被迫取消，股市亦步入熊市，損失慘重。

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