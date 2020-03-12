【企業業績】一文看清企業業績　TOM虧損擴大至1.97億元

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【熊市來臨】全球股市陷熊市 散戶應該恐懼還是貪婪？
港股進入業績期，本報將以一文形式作報道，綜合每日上市公司業績資訊，以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為業績消息：
TOM
TOM （02383） 公布去年全年業績，虧損擴大至1.97億元，2018年同期錄得1.61億元虧損。每股虧損4.98港仙。不派息。
期內，收入按年下跌3%至9.16億元。
鷹普精密
鷹普精密 （01286） 公布，去年全年業績，純利按年增31.5%至5.38億元。每股盈利按年增16.5%至31.8港仙。末期股息為每股3.2港仙，全年派每股7.2港仙。
期內，收入按年下跌2.9%至36.4億元。
惠理集團
惠理集團 （00806） 公布，去年全年純利按年升近1.24倍至5.13億元。派末期息每股9港仙，另派特別息每股13港仙。
期內，收益總額按年跌2.3%至16億元。
香港資源控股
香港資源控股 （02882） 公布去年全年業績，虧損擴大至2.3億元，2018年同期為6827萬元。公司決定不派末期息。
期內，營業額按年下跌0.7%至14.47億元。
太古
太古 （00019） 公布，去年盈利跌62%至90.07億元，每股股息就維持3元。基本溢利按年增1.09倍至178億元。A股每股盈利6元；太古-B股 （00087） 為1.2元。A股派第二次中期股息1.65元，B股派為0.33元，累計全年A股息為3元，B股為0.6元。
期內，收益按年升1.2%至856.52億元。
太古地產
太古地產 （01972） 公布，去年呈報溢利按年跌53%至134.2億元；基本溢利就增1.4倍至241.3億元，派發第二次中期息0.59元，按年多4%。全年派息0.88元，按年多4.8%。
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友邦保險
友邦保險 （01299） 公布去年全年業績，按實質匯率計算，全年多賺1.56倍至66.48億美元（按固定匯率則為1.65倍），新業務價值增長5%至41.54億美元（按固定匯率則為6%），未及市場預期的7.5%。每股盈利47.67美仙，派末期息93.3港仙，增加10%。
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