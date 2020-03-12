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【新冠肺炎】旅遊業陷入停頓　旅行社大嘆零生意

商業 18:58 2020/03/12

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朗晴飛旅遊負責人周先生透露，現時完全沒有生意；熱門旅遊團，包括泰國、歐洲等，全部也需要取消。（資料圖片）

新冠肺炎在全球大規模爆發，疫情發酵近兩個月。各國採取封關、隔離措施，旅遊業陷入停頓。有旅行社大嘆經營嚴峻，自救亦非易事。

訪港旅客大減　酒店業重創
根據旅遊發展局的數據顯示，今年1月份訪港旅客人次大挫52.7%，僅逾320萬人。過夜旅客人數的跌幅更為嚴重，較去年同期瀉57.8%。此亦重創本港酒店業，1月份酒店平均入住率僅得59%，與去年同期的92%相距極大。

【新冠肺炎】旅行社取消歐洲團　縱橫遊墊支逾百萬退款

【新冠肺炎】取消出境旅行團困難　旅議會：冀政府助協調退訂安排

不僅是訪港旅遊業受影響，本地出境旅遊同樣面臨極大壓力。港府向多國出示紅色外遊警示，又實施隔離政策，旅行團無奈取消出發。朗晴飛旅遊負責人周先生透露，現時完全沒有生意，港人熱門旅遊地，包括泰國、歐洲等，全部也需要取消。不過，即使旅行團全部暫停，該店的門市仍要繼續營業，「希望顧客知道我們還未倒閉。」

旅行社陷兩難　有生意亦憂風險
小型旅行社想自救營辦本地遊，亦是苦無對策。周先生坦言，現時情況比沙士更嚴峻，大眾對疫情的憂慮比當時更為強烈。他續解釋，沙士時期，港人也會到離島「抖抖氣」，但港府呼籲民眾減少到人多地方後，港人連本地旅遊的意欲亦隨之大減。周透露，現時旅行社亦有經營本地路線，惟一直無人問津。

周先生指，辦本地遊令旅行社更為兩難。多人參加亦擔心染病風險；少人參加又難以回本。（資料圖片）

另一方面，舉辦本地遊亦使周先生陷入兩難狀態：多人參加亦擔心染病風險；少人參加又難以回本。「若多人報名，我亦要想辦法保障衛生情況，例如顧客乘坐旅遊巴時要隔開坐；60人旅遊巴，只能坐30人，成本大增。」

【疫市營商】本地旅遊體驗逆市做好　成功秘訣在於？

面對目前情況，周先生透露員工已開始放無薪假期，惟不考慮裁員。他指，現時只能等待疫情盡快受控。屆時出入境限制逐步解封後，港人積壓已久的旅行意欲即可以為生意帶來少少改善。

記者：葉泳珊

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