【熊市來臨】全球股市陷熊市 散戶應該恐懼還是貪婪？

▲ MSCI ACWI全球指數自高位回落兩成，反映全球股市已陷入熊市。

美股、港股相繼步入技術性熊市，而MSCI ACWI全球指數（all country world index），最新亦由近期高位581點回落逾20%，至463.4點。若以此為基準，則實際上全球主要股市已步入熊市，究竟投資者該如何部署，應對這次「熊市」？

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熊市有何投資機會?

事實上，每當股市跌穿某些關鍵位後，往往會觸發恐慌性拋售。但這次由新冠肺炎疫情引發的全球股災，跟過往熊市有所不同。首先，從金融資產格價來看，儘管股票作為避險資產被拋售，但傳統上的避險資產，如黃金、債價近日亦有所回落。換言之，想要靠投資避險資產獲利的做法並不可行。

與此同時，散戶入市意欲仍強，周四（12日）阿里巴巴 （09988） 買盤量仍然充足，午市再現「千人操」的細型買盤，至下午3時，有約1800個買盤捕機在189元買入，涉及120萬股或2.27億元。

但從技術位來看，跌穿熊市關鍵位後，股市距離真正見底仍有一段距離。再者，阿里巴巴並非恒指成份股，故淡友未必會沽貨。而在過往的熊市中，亦會見到個別股份表現較佳，但若買得早也可能撈底不成反要「捱價」。

若遵從巴菲特名言「別人恐懼時貪婪」，現入應伺機入市買股。但目前市況波動異常，美股道指每日波幅動輒千點，若股市見底訊號尚未出現，似乎「現金為王」（Cash is King）才是真理。

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責任編輯：傲龍天