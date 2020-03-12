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【全球大流行】港初創生意重挫　部分擬放棄香港業務

商業 18:49 2020/03/12

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新冠肺炎疫情打擊經濟，在嚴峻的經濟環境下，有調查顯示，97%受訪的本地初創企業對營商環境感到不樂觀，4成初創已經有裁員，有兩成初創未來甚至會選擇離開香港，改為開拓海外市場。（曾耀輝攝）

新冠肺炎疫情打擊經濟，在嚴峻的經濟環境下，有調查顯示，97%受訪的本地初創企業對營商環境感到不樂觀，4成初創已經有裁員，有兩成初創未來甚至會選擇離開香港，改為開拓海外市場。

創業機構「青年創業軍」於2月份，調查218間本地初創企業，當中來自教育、設計、娛樂、飲食、科技等不同行業。近4成受訪者表示，受肺炎疫情影響，生意額大跌5至6成，其中33.9%受訪者表示下跌超過60%。除此之外，逾7成受訪者均對於香港未來營商環境感到非常不樂觀。大部分受訪的初創更認為政府對初創支援不足。有63%初創企業希望，政府可以立例強制業主減租，從而減輕經營壓力，另外，64%受訪初創希望政府派錢支援。

<<【全球大流行】訪日韓旅客大減　免稅店及樂園停業損失以億元計

「青年創業軍」創辦人溫學文表示，本地初創正面臨嚴峻考驗，一方面要承受租金成本壓力，另一方面受營商環境緊縮影響，他對於初創的未來發展感到憂慮，更計劃成立資金，支援有財政困難的初創公司。

全面網上化拓出路

調查又指出，47.9%受訪者計劃擴展海外市場，24.4%表示會繼續尋找發展機遇，刺激本地消費，25.8%受訪者表示將全面網上化，轉向綫上經營生意。資訊科技界立法會議員莫乃光認為，面對困境，初創企業可考慮轉型經營網上生意，不但可免去高昂的租金費用，亦有機會發掘更大商機。

記者：李寶如

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