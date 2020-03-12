【美國疫情】紐約推遲聖博德節巡遊 258年來首次

▲ 紐約州州長因應新冠肺炎疫情，宣布推遲舉行聖博德節（St. Patrick's Day）的巡遊活動，（圖為去年巡遊活動）

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，全國確診病例突破1300宗，紐約州確診人數更超越加州，成爲全美第二，紐約市亦出現社區爆發。紐約州州長宣布，推遲舉行聖博德節（St. Patrick's Day）的巡遊活動，屬258年以來首次。

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紐約州增至216人確診，其中郊區新羅謝爾（New Rochelle）出現社區爆發，區内確診病例於10日内由1宗急增至逾百宗。社區爆發源於當地1名50歲的律師，他於曼哈頓的大中央車站（Grand Central Terminal）附近工作，在3月2日確診。其後8名與該名律師有聯繫的人士，包括其妻子、兒女、鄰居及朋友夫婦都相繼確診。

衛生部門無法查出這名男子的感染源頭，令他成爲紐約市首宗社區傳播病例。新羅謝爾其後出現大規模社區傳播，截至3月10日共有108宗病例。

紐約州州長庫莫（Andrew Cuomo）周三宣布，因應新冠肺炎疫情，原定於本月17日舉行的聖博德節巡遊將延期舉行。庫莫表示，雖然戶外聚會的病毒傳播風險較低，但在公共衛生專家的建議下，決定延遲活動。

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聖博德節為愛爾蘭的國慶日，定於每年的3月17日，是為紀念愛爾蘭天主教傳道士聖博德（St. Patrick）。由於美國有不少愛爾蘭裔移民，因此每年都會舉行聖博德節巡遊。美國是次為258年以來，首次推遲巡遊。

除了紐約市外，包括芝加哥、波士頓、愛爾蘭首都都柏林等城市，早前已宣布推遲或取消聖博德節巡遊。

紐約多項大型活動亦遭疫情影響。原定於本月15日舉行的紐約市半馬拉松，已宣布取消。紐約國際車展亦由原定的4月，推遲至8月至9月舉行。

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責任編輯：鄭錦玲