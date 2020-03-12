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Logitech新無線充電器　為3部蘋果裝置同時充電

科技 19:00 2020/03/12

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Logitech宣布，推出三合一無線充電器，能同時為iPhone、 AirPods及Apple Watch三個裝置進行充電。

2017年蘋果發表會上，無線充電板AirPower首次登場，當時蘋果指AirPower能同時為iPhone、Apple Watch和AirPods保護盒充電，劃時代設計瞬間引來不少關注。去年3月底，蘋果突然取消AirPower計劃，第三方配件品牌卻陸續推出類似功能的產品。

Logitech昨宣布，推出三合一無線充電器，能同時為iPhone、 AirPods及Apple Watch三個裝置進行充電。該充電器分別設有3部分，包括一個平面的無線充電平台、立架式的無線充電平台以及專屬Apple Watch的磁吸充電。

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立架式無線充電架區域有凹槽設計，能防止裝置之間互相干擾；除磁吸充電座外，其餘兩部分均能同時為兩部手機進行無線充電。而其他支援Qi無線充電的Android手機也適用，如Google Pixel 4 XL、Samsung Galaxy S10+等，具備最高10W無線充電（蘋果裝置則最高7.5W無線充電）。

售價方面， Logitech三合一無線充電器售價為129.99美元（約1010港元），提供石墨色、白色兩個選擇。

責任編輯：姚慧儀

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