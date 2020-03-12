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【美團股價】大和料美團上半年重回虧損 削目標價至125元

金融經濟 17:57 2020/03/12

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因疫情爆發或損害上半年業績，大和最新將美團目標價由135元降至125元，維持買入評級。

新冠肺炎疫情令餐飲零售業受挫，大和最新將美團點評 （03690） 目標價由135元下調至125元，預期公司上半年將重回虧損，主要因旅遊需求疲弱損害美團主要盈利引擎，即其到店、旅遊及酒店業務。

收入佔比最大的餐飲外賣業務方面，大和認為美團2月免除全國所有商家佣金，同時很大機會在本季提高對商家的補貼，將導致其銷售及營銷成本增加，另外外賣訂單減少不利每張訂單的毛利率表現。

美團預計於3月底公佈去年業績，大和預測美團上季業績表現仍穩健，但本季受疫情爆發影響，公眾減少外出就餐以及出遊，令美團盈利引擎受損，該行預計美團本季的Non-GAAP（非通用會計準則）營運利潤率將跌至負24%。

大和預計，美團業務訂單及效率將於下半年恢復至正常水平，但今年能否達到收支平衡，則取決於旅遊業的恢復節奏以及公司外賣業務成本管控成效。不過大和稱，對美團在疫情過後維持行業領導地位仍有信心。

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香港股票 美團點評－W（03690） 疫情 餐飲 外賣 武漢肺炎 新冠肺炎

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