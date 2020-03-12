特朗普擬禁政府部門使用外國製無人機

▲ 有外媒指，特朗普正準備一項行政命令，禁止聯邦部門和機構購買或使用外國製造的無人機。

全球掀起科技浪潮，有些產品使用上卻非常敏感，嚴重的話足以危害國家安全。近日有外媒指，特朗普正準備一項行政命令，禁止聯邦部門和機構購買或使用外國製造的無人機，以防國家安全受到威脅。

外媒TechCrunch指出，美國政府過去幾星期着手草擬，並正準備發布一項禁止聯邦部門及機構購買或使用外國製造的無人機的行政命令，理由是擔心在使用相關科技產品時，會將敏感數據傳送予其他國家，對國家安全構成威脅。據悉，如果行政命令獲通過，聯邦機構將有一個月的緩衝期，但軍方和情報部門卻有額外豁免權。

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白宮至今未回應事件。早於去年10月，美國內政部就宣布，出於網絡安全的擔憂，將停飛該部門所管理的800多架無人機，直至國防部完成安全審查為止。當中有不少無人機來自大疆創新（DJI），屬中國製造或有搭載來自中國的零件。

大疆創新發言人Michael Oldenburg表示，雖然無人機技術受到美國國防部在內等聯邦機構質疑，但這些官員清楚知道，這種技術到底有否損害美國利益，強調大疆創新的產品全部通過安全驗證，可以在政府機構中使用。

責任編輯：姚慧儀