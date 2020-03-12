▲ 【熊市來臨】美股速墮熊市速度快87股災一倍 歷史數據：跌3成才見底

世界衛生組織（WHO）將新型冠狀病毒感染肺炎疫情列為全球大流行瘟疫（pandemic）。繼本周「黑色星期一」後，環球股市再急插。美股周三再跌半成，道指正式確認步入熊市，意味正式結束11年牛市。據外媒統計，美股今次步入熊市速度是史上最第二快。

僅花19日步入熊市

一般來說，進入熊市的定義是從近期高位下跌至少兩成。財經網站Market Watch統計，今次美股僅花了19日時間便步入熊市，速度之快僅次於1931年經濟大蕭條。1987年股災，美股花了38日確認步入熊市，今次步入熊市的速度比當時快1倍。值得留意，標普500指數及納指也從今年2月19日的高位下跌19%，如無意外，也即將步入熊市。（見下表）

股市高位日期 進入熊市日期 所花交易日 1931年11月9日 1931年11月27日 15日 2020年2月12日 2020年3月11日 19日 1932年3月8日 1932年4月5日 23日 1932年9月7日 1392年10月7日 26日 1987年8月25日 1987年10月19日 38日

歷史數據：高位至熊市底要跌逾3成

熊市來臨後，投資者下一步最關注何時能步出熊市。根據道瓊斯市場數據，道指熊市平均持續206個交易日，而標普500指數則持續146個交易日。從近期高位至熊市底一般下跌逾30%（見下表）。參考過去數據，投資者想撈底可能仍需多等一會。

交易日 標普500（平均數） 道指（平均數） 近期高位至進入熊市 137 136 進入熊市至熊市底 83 143 熊市底至走出熊市 63 63 熊市持續日數 146 206

近期高位至熊市底下跌幅度（%） 標普500 道指 平均數 -35.6% -35.5% 中位數 -32.8% -34.3%

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