【熊市來臨】美股速墮熊市速度快87股災一倍　歷史數據：跌3成才見底

上一篇文章
【全球大流行】疫市恐懼未完 港股未到貪婪時（訂戶專享）
世界衛生組織（WHO）將新型冠狀病毒感染肺炎疫情列為全球大流行瘟疫（pandemic）。繼本周「黑色星期一」後，環球股市再急插。美股周三再跌半成，道指正式確認步入熊市，意味正式結束11年牛市。據外媒統計，美股今次步入熊市速度是史上最第二快。
僅花19日步入熊市
一般來說，進入熊市的定義是從近期高位下跌至少兩成。財經網站Market Watch統計，今次美股僅花了19日時間便步入熊市，速度之快僅次於1931年經濟大蕭條。1987年股災，美股花了38日確認步入熊市，今次步入熊市的速度比當時快1倍。值得留意，標普500指數及納指也從今年2月19日的高位下跌19%，如無意外，也即將步入熊市。（見下表）
|股市高位日期
|進入熊市日期
|所花交易日
|1931年11月9日
|1931年11月27日
|15日
|2020年2月12日
|2020年3月11日
|19日
|1932年3月8日
|1932年4月5日
|23日
|1932年9月7日
|1392年10月7日
|26日
|1987年8月25日
|1987年10月19日
|38日
歷史數據：高位至熊市底要跌逾3成
熊市來臨後，投資者下一步最關注何時能步出熊市。根據道瓊斯市場數據，道指熊市平均持續206個交易日，而標普500指數則持續146個交易日。從近期高位至熊市底一般下跌逾30%（見下表）。參考過去數據，投資者想撈底可能仍需多等一會。
|交易日
|標普500（平均數）
|道指（平均數）
|近期高位至進入熊市
|137
|136
|進入熊市至熊市底
|83
|143
|熊市底至走出熊市
|63
|63
|熊市持續日數
|146
|206
|近期高位至熊市底下跌幅度（%）
|標普500
|道指
|平均數
|-35.6%
|-35.5%
|中位數
|-32.8%
|-34.3%
相關文章：