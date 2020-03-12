【全球大流行】蘋果禁止門市職員　主動為客人提供試戴

▲ 蘋果建議門市員工，不再主動邀請客人試戴AirPods及Apple Watch。

隨著新冠肺炎疫情持續升溫，世衛（WHO）亦正式宣佈疫情全球大流行。為防範疫情散佈，蘋果（Apple）日前就決定更改門市規則，要求Apple Store員工，不應再主動為蘋果客人提供或試用AirPods及Apple Watch試戴服務，減少病毒傳染機會。

>>>【新冠肺炎】Apple鼓勵全球員工在家工作 以防疫症擴散

>>>【武漢肺炎】營業時間縮短服務 傳蘋果將延長保養限期

據Business Insider報道稱，蘋果開始減少在實體門市擺放可穿戴裝置，同時建議門市員工，不再主動邀請客人試戴AirPods及Apple Watch。蘋果補充，若顧客強烈要求或必須試戴確認尺寸，亦會照樣為客戶提供服務。

此外，蘋果亦要求員工要做足清潔措施，包括經常消毒清潔展示產品，及在店內為員工和顧客提供消毒用品。同時，蘋果亦會減少門市內的座位區，如Genius Bar及其他位置的座椅，讓顧客和顧客之間，有更多空間，避免近距離接觸。

內地門市重開 意大利全線關閉

▲ 米蘭Apple Store「Apple Piazza Liberty」因疫情關閉。（法新社資料圖片）

早前內地42間Apple Store曾因疫情而全線封閉，近日已開始逐一重新營業，目前38間已重新開業，惟營業時間仍受限制。但相反，意大利疫情愈趨嚴重，蘋果昨（11日）宣布，將關閉意大利所有門市。同時大部分美國Apple Store都仍維持正常營業，只有三藩市灣區與西雅圖等疫情較為嚴重的地區暫時關閉。

責任編輯：曾曉汶