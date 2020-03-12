【美國疫情】特朗普應對疫情引混亂 無助減民眾憂慮

全球新冠肺炎疫情嚴峻，美國的新冠肺炎確診人數突破1,300宗。美國總統特朗普（Donald Trump）宣布禁止歐洲多國人民入境美國30天，不包括英國公民，禁令内容有出入卻反而引起混亂，更遭質疑其能否有效應對新冠肺炎疫情危機。

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特朗普於美東時間周三晚發表全國電視講話，宣布由當地周五（13日）午夜起，禁止英國以外的歐洲國家公民入境美國。但他並無解釋爲何將英國排除在外，及會否同時限制人士由美國出發往歐洲各國。

特朗普更表示：

禁令包括貿易及貨運，批准生效後更適用於其他情況。

（These prohibitions will not only apply to the tremendous amount of trade and cargo, but various other things as we get approval.）

這項禁令隨即引起混亂，特朗普其後於社交媒體Twitter澄清指，30日禁令不適用於貿易。美國國土安全部亦補充指，禁令不適用於美國公民、綠卡持有者及其直系親屬，但他們回國後仍要接受強制隔離。

特朗普更指出，保險公司已同意免除新冠肺炎治療費用中的共付額，説法同樣引起混亂。但白宮官員其後澄清指，特朗普原本想表達保險公司將豁免收取新冠肺炎病毒檢測的共付額，但仍會收取治療費用的共付額。

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特朗普的電視講話内容部分有出入，部分措施未與旅遊業或盟國進行協商。禁令或導致來往歐美的航班大規模削減，可能嚴重打擊航空業，更將加深疫情危機帶來的經濟損失。

特朗普又於講話中形容，是次為「現代史上攻克外國病毒付出最進取和全面的努力。」（ most aggressive and comprehensive effort to confront a foreign virus in modern history.）

特朗普一直淡化新冠肺炎疫情，更因拒絕接受新冠肺炎病毒檢測而遭批評。如今特朗普只顧斥責歐洲多國的抗疫措施不足，反而未有檢討美國病毒檢測工具短缺等情況，令外界再次質疑特朗普應對疫情失當。

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▲ 美國總統特朗普發表電視講話，宣布禁止英國以外的歐洲多國人民入境美國30天，卻因説法有出入而引起混亂。