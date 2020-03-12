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【日本疫情】檢測最初目的非治療 輕症不驗政策捱批

環球社會熱點 17:34 2020/03/12

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日本疫情嚴峻，醫療資源緊拙。政府採取「輕症不驗」政策，確保醫療資源用於重症病患身上，導致新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）檢測人數甚少，惹來非議和不安。日媒指出，厚生勞動省最初選用PCR檢測目的為流行病學調查，而非「醫學實踐」（即治療）。

【意大利疫情】醫院爆煲 指引建議醫生取捨 或放棄老弱

病毒測試如何進行 能否準確驗出新冠肺炎

醫學界廣泛應用「即時聚合酶連鎖反應（RT-PCR）」檢測於測試各項病毒，包括愛滋病毒及流感病毒。日經新聞報道，日本檢測能力沒有問題，但目的是調查流行病，故不會採用快速檢測，僅用PCR測試亦會導致難以擴大檢疫範圍。

無論癌症，抑或其他疾病，現代治療大多取決於「及早發現」，但新冠肺炎未有治療藥物，則另作別論。從醫療角度而言，就算及早發現病情，都未必助於「早期治療」，檢測意義減弱。

【全球大流行】日本疫情未止 東京知事：不可能取消奧運

【全球大流行】全球大流行瘟疫怎定義 有何影響？

負責PCR檢測的國立傳染病研究所所長脅田隆字月初發表文章，回應政府減少檢測人數以降低感染人數的批評。他在文中強調，政府積極進行「流行病學調查」。

流行病學調查旨於了解患者、密切接觸者和疑似患者的健康狀態，掌握病情特徵和傳播途徑等整體情況，而不是檢測和治療患者的醫療行為。

國立傳染病研究所堅持使用相關的試劑、裝置和自訂的檢測方法，拒絕使用羅氏（Roche）的快速測試。全球多國都使用羅氏檢測試劑，但由於檢測或有偏差，對收集數據變得困難。收集數據對流行病學調查十分重要，故日本不使用快速測試，這也成為擴大檢測的障礙。

【Tom Hanks確診】湯漢斯夫婦澳洲拍戲染病「似感冒周身痛」

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日本疫情嚴峻，政府採取「輕症不驗」政策，確保醫療資源用於重症病患身上。

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