【5G商機】調查：5G多行業可應用　汽車製造業料最獲益

通訊科技踏入5G年代，不少行業都瞄準更快速高效的網絡會如何改變生產運作。有針對行業專家的調查指出，5G對企業最顯著的好處為協助推出新服務，而最獲益於5G的行業，就預計為汽車與製造業。

通訊技術公司Interdigital日前發表一份報告，訪問345位通訊與各行業的專業人士，查詢對通訊科技對垂直行業發展的觀點。當中，逾7成受訪者認為，5G將會是未來數年最重要的通訊技術，超過物聯網及WiFi。逾半受訪者預期會在非消費者面向的應用上引入5G；而時間表方面，有3成受訪者表示會在12個月內採用新技術。

報告指出，首5大最受益於5G技術的行業，依次序為汽車、製造業、媒體與娛樂、交通、能源與公共事業。對受訪專家而言，在行業應用上引入5G，最主要的優點在可讓企業推出新類型的服務、支援新應用、以及提高運作效能。此外，5G亦有可能帶動產品或服務的新需求，令部分行業有顯著得益。

因應新技術牽涉大量投資以及工作流程變更，相比過往的通訊網絡升級，5G可能從根本改變企業運作。55%受訪者認為，在研發與5G相關技術時，行業需與通訊營運商建立夥伴關係。而當企業推出有關應用時，通訊營運商的角色亦更重要，27%受訪者認為企業會與營運商攜手推出服務、22%預期企業會採用營運商的管理服務、僅11%受訪者預計，企業會透過構建自家網絡，運行5G相關應用。

缺乏參考案例成挑戰

值得一提的是，雖然企業界整體對5G的潛在優點抱正面態度，但當下亦有多項挑戰需先行處理。問及採用5G的主要障礙，受訪者列為首3位的分別為：缺乏參考行業案例、技術標準尚未就緒，以及5G的效益未算清楚。該報告分析指，調查結果反映市場對5G的準備工作，仍處於非常初步的階段。

責任編輯：周俊霖