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【印度鎖國】暫停絕大部分簽證 冀阻疫情流入

環球社會熱點 17:26 2020/03/12

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新冠肺炎在印度的病例亦持續增加，至今累計73宗。當局為防疫情進一步傳入，決定暫停批出所有簽證，為期一個月，只有外交、官方等少數簽證會繼續批出。

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印度衛生部預期，確診病例近日將會增加，當局遂於周三晚上作出暫停簽證的決定，將於香港時間周五晚上8時起生效。在新措施下，印度只會發出外交、官方、僱傭和工作簽證，並將於一個月後檢討。

即使獲發簽證，包括印度公民在內的相關人士仍有可能需要接受14日隔離，並表明不鼓勵「非必要旅遊」。

盡管衛生部宣稱，印度在應對新冠肺炎疫情方面，站在世界前列。但外界普遍憂慮，一旦疫情加劇，印度有否能力應付。

英國廣播公司印度特派員Soutik Biswas表示，印度基本上沒有可能仿傚中國，那樣大規模隔離和安排國民入院治療。

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南部的卡納塔克邦（Karnataka）政府近日便援引一條具123年歷史的法例，限制懷疑或確診染有新冠肺炎的人士必須住院或家居隔離，違者可被起訴。

不過，暫停絕大部分簽證的霹靂手段，無疑會沉重打擊印度經濟，旅遊相關行業自然是首當其衝。印度航空股周四紛紛暴跌，廉航SpiceJet瀉近19%，IndiGo亦曾跌17%。

當地汽車業亦勢遭重挫，業界警告，鑑於來自中國的原材料輸入受阻，產能可能大跌10%。而穆迪（Moody's）亦下調印度增長預期至5.3%。

責任編輯：方賢

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