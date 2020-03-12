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【疫市營商】帝港酒店集團3間酒店　登陸Deliveroo

商業 17:20 2020/03/12

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由即日起至3月25日，於Deliveroo平台訂購帝港酒店集團的美食更可享8折優惠。（帝港酒店集團提供圖片）

帝港酒店集團早前旗下4間酒店均推出「原味粵饌」外賣及外送美食 ，而今日當中的3間酒店更登陸外賣平台Deliveroo（戶戶送），包括帝都酒店、帝京酒店及帝逸酒店。

【疫市營商】逸東酒店裝飾被指有政治意味　聲明：已更換相關擺設

由即日起至3月25日，於Deliveroo平台訂購該3間酒店的食物更可享8折優惠。帝都酒店「玉庭」主打高級矜貴中菜，例如八頭湯伴花菇鵝掌、鮑甫海皇一品盤等。除了精選海鮮菜式，玉庭的陳皮柚子豚肉骨也是必點的招牌菜之一。

陳皮柚子豚肉骨

至於帝京酒店「帝京軒」，亦推出全新登場的惹味咖喱，包括必食推介的泰式椰香紅咖喱豚肉及雞肉串燒 。帝京軒亦提供盆菜、二人套餐、地道港式點心拼盤等，包括筍尖鮮蝦餃、蟹子燒賣皇、鮑魚珍珠雞及瑤柱滑雞粥等。

泰式椰香紅咖喱豚肉及雞肉串燒

帝逸酒店「逸軒」則主打創新、健康菜式。外賣套餐款式包括印度羊肉咖喱配蒜茸烤餅；小菜套餐亦有黑蒜豚肉蝦炒絲苗配時蔬及小食等。

印度羊肉咖喱配蒜茸烤餅

【疫市營商】帝港酒店集團推外送服務　在家享酒店級美食

點樣嗌外賣最抵？
事實上，帝港酒店集團在上月已有推出外送服務，可透過電話或網上直接向酒店預訂。運費方面，則與Deliveroo略有不同。如果在Deliveroo平台訂購，不論消費總額，即使是在酒店15分鐘步行距離外，運費亦是20元。

相反，向酒店預定的話，送往酒店15分鐘步行距離內，消費總額滿200元可免運費，否則要付30元運費。於酒店15分鐘步行距離外，消費總額滿500元才可免運費，否則要付100元運費。

責任編輯：葉泳珊

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